Какую одежду нельзя стирать в горячей воде: эксперт назвал 5 основных вещей

Некоторые ткани могут не выдержать высокой температуры воды.

Сегодня многие стиральные порошки и стиральные машины разработаны таким образом, чтобы обеспечивать тщательную стирку даже в холодной воде. Более того, стирка определенных тканей в горячей воде может принести больше вреда, чем пользы, в результате чего может произойти выцветание, изменение текстуры и другие виды повреждений одежды. Поэтому издание martha stewart перечислило распространенные вещи и ткани, которые не стоит стирать в горячей воде.

Кашемир, пригодный для стирки

"Кашемир, подлежащий стирке, может свалиться и усадиться, поскольку под действием тепла волокна сцепляются между собой", - говорит эксперт по стирке и научный сотрудник P&G по уходу за тканями Ким Ромин.

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Таким образом, как только эти волокна плотно сцепляются, вещь может потерять свой первоначальный размер, мягкость и драпировку.

"Вместо этого следуйте инструкциям на этикетке по уходу за вещью и выбирайте холодную воду, чтобы сохранить форму и текстуру свитера", - посоветовали в материале.

Шёлковые вещи и деликатные ткани

Шёлк и другие деликатные ткани недостаточно прочные, чтобы выдержать воздействие тепла без того, чтобы температура навсегда изменила внешний вид ткани.

"Шёлк и деликатные ткани могут потерять свою гладкую текстуру и форму под воздействием высоких температур", - предупредил Ромин.

Поэтому использование холодной воды помогает сохранить характерный блеск. Также не держите эти вещи рядом с сушильной машиной.

Спортивная одежда

Функциональные ткани разработаны таким образом, чтобы растягиваться, отводить влагу и сохранять форму, а горячая вода может постепенно подрывать все эти свойства.

"Эластичные ткани могут потерять упругость, поскольку тепло разрушает волокна, обеспечивающие растяжимость", - говорит эксперт.

Поэтому леггинсы, спортивные бюстгальтеры, топы для тренировок и спортивные шорты могут быстрее потерять свою форму, если их стирать в горячей воде.

Одежда темных или ярких цветов

Если вы хотите, чтобы цветная одежда оставалась яркой и не выцветала, холодная вода - более безопасный выбор.

"Горячая вода может обесцветить цвета или привести к их переносу на другие вещи во время стирки. Темные или яркие вещи лучше всего стирать в прохладной воде, чтобы сохранить красящее вещество и предотвратить выцветание", - посоветовал Ромин.

Большинство предметов повседневной одежды

Как оказалось, многие предметы повседневной одежды вообще не требуют горячей воды.

"В целом, многие предметы повседневной одежды разработаны так, чтобы наилучшим образом сохранять свои свойства при стирке в холодной воде. Высококачественные моющие средства, такие как жидкое средство Tide Original, разработаны так, чтобы обеспечивать глубокую очистку даже при низких температурах, помогая сохранить целостность ткани и одновременно эффективно удаляя пятна и запахи", - объяснил специалист.

Это означает, что джинсы, футболки, пижамы, повседневные платья и многие другие предметы повседневного гардероба можно стирать в холодной воде при условии соблюдения инструкций по уходу, указанных на этикетке.

Когда следует использовать горячую воду

"Теплая вода может быть полезна в определенных ситуациях, например, при стирке сильно загрязненного белья, но её следует использовать выборочно и всегда в соответствии с инструкциями на этикетке, чтобы не повредить одежду", - подчеркнул Ромин.

Более высокая температура может быть уместна для:

полотенец;

некоторых видов постельного белья;

салфеток для уборки;

пятен от масла и жира;

пятен и остатков воска.

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