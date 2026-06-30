Москву и область массированно атаковали дроны: есть 'прилеты' (видео)

Мэр Москвы заявил о 50 "сбитых" БПЛА, но в Подмосковье сообщают о взрывах возле военных заводов.

В ночь на 30 июня Москва и Московская область подверглись масштабной атаке беспилотников. Мэр российской столицы Сергей Собянин заявил, что силы противовоздушной обороны якобы сбили около 50 дронов, направлявшихся к городу.

По словам Собянина, атака началась около 4:00 утра. В течение двух часов он опубликовал 11 сообщений о якобы сбитых беспилотниках, летевших на Москву. В каждом посте чиновник отмечал, что на местах падения обломков работают экстренные службы.

В то же время российские власти не сообщили, были ли все беспилотники перехвачены и какие повреждения получили объекты на территории Московской области.

Видео дня

Из-за атаки Росавиация временно ввела ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах "Домодедово" и "Жуковский".

Между тем российские Telegram-каналы обнародовали видео полета беспилотников над Москвой. Также сообщается о взрывах и пожаре в Егорьевске, а также о двух попаданиях в Дубне Московской области.

В Дубне расположены стратегически важные для российского военно-промышленного комплекса предприятия. В частности, завод "Кронштадт", производящий беспилотники, и машиностроительный завод "Радуга" имени Березняка, входящий в корпорацию "Тактическое ракетное вооружение". На этом предприятии производят крылатые ракеты Х-101, Х-555, Х-69 и Х-59МК, которые Россия регулярно применяет для нанесения ударов по территории Украины.

Стоит отметить, что и завод "Кронштадт", и предприятие "Радуга" уже неоднократно становились целями атак беспилотников.

Взрывы в России – нарастает паника

Как сообщал УНИАН, россияне все чаще сталкиваются с тем, что власти скрывают реальные масштабы последствий войны – от дефицита топлива до дроновых атак на Москву.

The New York Times пишет, что в России войну официально до сих пор называют "специальной военной операцией", хотя речь идет о крупнейшем конфликте в Европе со времен Второй мировой войны. Чиновники объясняют дефицит топлива "внеплановым ремонтом на НПЗ", не уточняя, что причиной стали украинские удары дронов по нефтеперерабатывающим заводам.

Аналитики ISW недавно раскритиковали победную риторику Путина, назвав её очередной попыткой Кремля выдать победу России за неизбежную, а украинский фронт – за такой, который вот-вот рухнет. В отчете отмечалось, что подобные заявления – это риторический прием, направленный на оказание давления на Запад и Украину, особенно на фоне того, что боеспособность России в 2026 году продолжает снижаться.

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