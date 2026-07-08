Трамп рассказал, собирается ли он посетить Киев

Трамп заявил, что не исключает такой возможности.

Президент США Дональд Трамп заявил, что хотел бы посетить Украину, однако пока не знает, разрешит ли это сделать служба безопасности из-за войны.

Об этом глава Белого дома заявил во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции на полях саммита НАТО в Анкаре.

Отвечая на вопрос журналистки о возможном визите в Украину, Трамп заявил, что не исключает такой возможности.

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"Поеду, почему бы и нет. Но, наверное, после окончания войны", – сказал Трамп.

Он добавил, что вряд ли его Секретная служба была бы в восторге, если бы он поехал в Украину во время войны, и пока не знает, разрешит ли она ему это.

В то же время, по его словам, было бы хорошо посетить Киев без разрушений, потому что это очень красивый город.

Другие заявления на форуме в Анкаре

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский заявил, что не поедет в Москву из-за атак украинских дронов на российскую столицу.

В частности, Трамп обратился к украинскому лидеру с вопросом, поехал бы он в Москву. Президент ответил, что это сложно, там много украинских дронов, и это опасно для него.

В то же время Трамп рассказал, как он оценивает личностные качества президента Украины и инициатора войны Владимира Путина. По его словам, у них обоих сложный характер, "и от этого дело не становится проще".

При этом, по его мнению, за последние несколько недель был достигнут значительный прогресс.

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