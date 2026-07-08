Трамп заявил, что США могли бы закупать украинские беспилотники

Президент США высоко оценил украинское производство дронов.

Президент США Дональд Трамп заявил, что впечатлен способностью Украины наладить массовое производство беспилотников в разгар войны. Об этом он сообщил во время совместной с президентом Владимиром Зеленским пресс-конференции на полях саммита НАТО в Анкаре.

"У них есть замечательная способность производить оружие. Довольно сложное оружие", – сказал американский лидер.

По его словам, США могли бы закупать украинские беспилотники, ведь Украина демонстрирует уникальную способность к их массовому производству.

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"Мы производим отличные дроны, но они способны изготавливать их в больших количествах, что действительно удивительно, ведь они делают это во время войны. Они производят их в подвалах. Они производят их везде, где есть хоть какое-то укрытие, а иногда, подозреваю, даже без него. Это впечатляющая способность", – отметил президент США.

Он подчеркнул, что большинство стран не способны наладить производство вооружений в таких условиях и в таких масштабах, как это делает Украина во время войны.

"Большинство стран не смогли бы. У них нет такого таланта. У вас очень талантливые люди", – добавил Трамп.

Другие заявления президента США – последние новости

Президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон может предоставить Киеву право на производство систем Patriot. По его словам, компания, которая их производит и сейчас строит четыре завода, сможет сделать это за два-три месяца.

Американский лидер также сообщил, что российский диктатор Владимир Путин якобы хочет, чтобы война закончилась как можно скорее.

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