Раде также предлагают повысить штрафы за нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических изделий.

В Верховной Раде Украины зарегистрирован проект Закона о внесении изменений в статью 195-6 Кодекса Украины об административных правонарушениях относительно усиления ответственности за продажу пиротехнических изделий детям (№6494).

Текст законопроекта размещен на сайте парламента.

Его авторами являются ряд народных депутатов от "Слуги народа", "Оппозиционной платформы - За жизнь" и группы "Доверие".

Законопроектом предлагается установить, что нарушение порядка производства, хранения, перевозки, торговли и использования пиротехнических изделий, влекут за собой наложение штрафа от 60 до 80 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 20 до 1 тыс. 360 грн) с конфискацией пиротехнических изделий.

В действующем положении - от 35 до 60 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 595 до 1 тыс. 20 грн).

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Повторное на протяжении года совершение любого из этих нарушений, за которые лицо уже было подвергнуто административному взысканию, влечет за собой наложение штрафа от 100 до 120 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 1 тыс. 700 до 2 тыс. 40 грн) с конфискацией пиротехнических изделий.

Нарушение установленных законодательством возрастных ограничений относительно предоставления (продажи или передачи) пиротехнических изделий влечет за собой наложение штрафа от 400 до 800 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 6 тыс. 800 до 13 тыс. 600 грн) с конфискацией пиротехнических изделий.

Повторное в течение года совершение такого нарушения, за которое лицо уже было подвергнуто админвзысканию, влечет за собой наложение штрафа от 800 до 1 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан (от 13 тыс. 600 до 17 тыс. грн) с конфискацией пиротехнических изделий.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что вопрос возрастных ограничений в отношении продажи или передачи пиротехнических изделий регулируются Техническим регламентом пиротехнических изделий, утвержденным постановлением Кабинета министров Украины от 3 августа 2011 года №839 (утрачивает силу с 14 января 2022 года).

Согласно пункту 10 Технического регламента, пиротехнические изделия запрещено продавать или передавать лицам, которые не достигли возраста 12 лет - фейерверки (фейерверочные изделия) класса 1 (общего использования, имеют очень низкий уровень опасности и шума и могут использоваться в жилых зданиях); 16 лет - фейерверки класса 2 (общего использования, имеют низкий уровень опасности и шума и не предназначены для использования в жилых зданиях); 18 лет - фейерверки класса 3 (общего использования, имеют средний уровень опасности и не предназначены для использования в жилых зданиях).

В то же время, с 14 января вступает в силу Технический регламент пиротехнических изделий, утвержденный постановлением Кабмина от 5 января 2021 года №8.

В частности, пунктом 12 настоящего Технического регламента установлено, что пиротехнические изделия запрещено продавать на рынке лицам, которые не достигли такого возраста: 12 лет для фейерверков класса F 1 (имеют очень низкий уровень опасности и незначительный уровень шума и предназначены для использования в условиях ограниченного пространства, в том числе, фейерверки, которые могут использоваться в жилых зданиях); 16 лет для фейерверков класса F 2 (имеют низкий уровень опасности и шума и предназначены для использования на открытом воздухе в условиях ограниченного пространства); 18 лет для фейерверков класса F 3 (имеют средний уровень опасности, предназначенные для использования на открытом пространстве на больших открытых площадях, уровень шума которых не является вредным для здоровья человека).

При этом, отмечается в пояснительной записке, в Кодексе Украины об административных правонарушениях не установлена ответственность за нарушение предусмотренных законодательством возрастных ограничений относительно продажи или передачи пиротехнических изделий.

"Использование детьми, особенно массово в период новогодних праздников, фейерверков во многих случаях приводит к особо тяжким последствиям, как для них самих, так и окружающих. С целью ограждения детей от негативных результатов использования фейерверков и остановки несанкционированной продажи пиротехнических изделий детям предлагается установить повышенную административную ответственность за продажу или передачу пиротехнических изделий лицам, не достигшим соответствующего возраста", - говорится в документе.

Накануне, как писал УНИАН, граждане зарегистрировали на сайте президента петицию о запрете использования в Украине петард и фейерверков. Документ "О запрете использования петард, фейерверков и других пиротехнических изделий. Закрытие всех магазинов пиротехники. Штраф за не исполнение в размере от 15 тыс. грн" размещен в разделе электронных петиций на сайте президента Украины.

Сбор подписей в поддержку петиции продлится еще 85 дней.

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