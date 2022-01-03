Автор петиции предлагает закрыть все магазины пиротехники и установить штраф за нарушение запрета на использование пиротехнических изделий от 15 тыс. грн.

Граждане зарегистрировали на сайте президента петицию о запрете использования в Украине петард и фейерверков.

Документ "О запрещении использования петард, фейерверков и других пиротехнических изделий. Закрытие всех магазинов пиротехники. Штраф за невыполнение в размере от 15 тыс. грн" размещен в разделе электронных петиций на сайте президента Украины.

Сбор подписей в поддержку петиции продлится еще 85 дней.

В петиции отмечается, что в последние годы чрезвычайную популярность приобрели разнообразные пиротехнические изделия, которые используются при праздновании любых праздников. Пиротехнические изделия взрывают возле жилых домов, на детских площадках, на площадях, где празднуют люди. Очень много свидетельств страшных последствий этих развлечений.

Читайте также"Гантели стоят, Петя спит": Зеленский показал свою первую тренировку в 2022-м"Тяжелые травмы получают сами "подрывники" – выбитые глаза, искалеченные руки и т.д. Наши фронтовики часто получают тяжелые стрессы при этих взрывах. Страдают старики и маленькие дети. Во время каждого такого праздника убегают от хозяев и подвергаются смертельной опасности домашние собаки. Были случаи гибели птиц - как от остановки сердца, так и от травм", - подчеркнула автор петиции.

Она обратила внимание, что любые уговоры не использовать пиротехнические средства во время празднований подвергаются, как правило, агрессии и хамству со стороны "празднователей-подрывников" с отказом пойти навстречу фронтовикам, пожилым людям, маленьким детям, владельцам домашних животных.

"Исходя из всего вышеизложенного, мы понимаем, что в таком случае должен работать закон. Мы предлагаем законодательно запретить ввоз, продажу и использование каких-либо пиротехнических средств", - говорится в петиции.

Ранее депутат Херсонского горсовета заявил, что на него напали люди, которым он сделал замечание по поводу петард.

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