ЕС согласовал оборонный кредит для Украины на покупку британского оружия, - Bloomberg

Евросоюз разрешит Украине закупить оружие у Великобритании на 60 миллиардов евро.

Европейский союз намерен разрешить Украине закупать британское оружие на 60 миллиардов евро. Эта сумма будет предоставлена Украине, как пострадавшей от войны стране, в качестве целевого займа на оборонные закупки.

Как пишет Bloomberg со ссылкой на источники, переговоры о соглашении про доступ к оборонным кредитам шли несколько месяцев. И оно было в значительной степени согласовано на полях саммита НАТО в Анкаре. О старте программы могут объявить на следующей неделе в Париже - во время встречи "Коалиции желающих". На встрече будет присутствовать председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По данным издания, британское правительство будет вносить финансовый вклад по мере того, как Украина будет использовать кредит для закупки военной техники у украинских компаний.

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"Сделка рассматривается как примирительный шаг со стороны ЕС после того, как ранее сторонам не удалось достичь соглашения о присоединении Великобритании к оборонному фонду ЕС SAFE в размере 150 миллиардов евро", - говорится в статье.

Авторы пояснили, что переговоры зашли в тупик из-за требований ЕС о введении платы за доступ для Великобритании. Но переговоры по предоставлении Украине кредита продвигаются более гладко. При этом члены ЕС, включая Нидерланды, настаивают на скорейшем заключении соглашения. Широко признано, что это пойдет на пользу Украине, поскольку упростит закупки британского оружия.

"Европейские дипломаты считают, что в последние месяцы Украина получила тактическое преимущество над Россией, успешно нанеся удары по критически важной инфраструктуре внутри страны", - добавили авторы.

Теперь союзники стремятся направить Украине дополнительные ударные силы и средства ПВО. Это планируется успеть сделать до зимы.

Также планируется соглашение о доступе Великобритании к фонду ЕС для инвестиций в технологические компании. Но оно было перенесено из-за смены главы правительства в Великобритании.

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Напомним, что в США двухпартийная группа сенаторов внесла законопроект, который призван расширить разрешенное использование конфискованных российских активов. В частности, он предлагает покупать на них оружие для Украины.

При этом президент США Дональд Трамп считает, что Европе следовало бы заплатить за оружие на сумму $350 млрд, которое США передали Украине при Джо Байдене.

На данном этапе, по словам главы НАТО Марка Рютте, больше всего денег на закупку американского вооружения для Украины выделяют 6-7 стран Европы. Рютте заявил, что Украина продолжает получать военную помощь по инициативе "Список приоритетных требований Украины" (PURL).

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