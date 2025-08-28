Венгрия может перестать блокировать вступление Украины в ЕС, однако говорят об условиях

Венгерские чиновники завили, что ждут "реальных шагов" от Украины.

Правительство Венгрии допускает изменение позиции по блокаде переговоров Украины с ЕС, если украинская сторона пойдет на "реальные шаги". Как пишет Европейская правда, такое предположение сделал заместитель главы МИД Левенте Мадьяр после встречи с вице-премьером Украины по вопросам евроинтеграции Тарасом Качкой в Будапеште.

По словам Мадяра, они обсуждали причины венгерской позиции, из-за которых Будапешт отказывает в поддержке членства Украины в ЕС. Особый акцент, по его словам, сделали на положении закарпатских венгров.

"Вице-премьер пообещал, что лично присоединится к двустороннему процессу, цель которого - совместно найти решение по вопросам, вызывающим споры в сфере прав меньшинств. Мы готовы к продолжению, но от украинской стороны ожидаем наконец реальных шагов", - написал он.

Мадьяр предостерег от того, чтобы новые заверения Киева остались лишь еще одним невыполненным обещанием.

"Их мы уже слышали столько за последнее десятилетие, что ими можно было бы перегородить даже реки больше Дуная", - написал венгерский чиновник на своей странице в Фейсбук.

Добавим, что вице-премьер Тарас Качка посетил Венгрию. Основными темами переговоров во время его визита были путь Украины в ЕС, защита прав нацменьшинств и ситуация с безопасностью. Он также осмотрел украинские школы в Будапеште.

Кроме Левенте Мадьяра он провел переговоры с министром по делам ЕС Яношем Бокой и Министром сельского хозяйства Иштваном Надем.

Шаги Венгрии

Как писал УНИАН, на днях венгерское правительство начало исковое дело с требованием обжаловать решение Совета Европейского Союза об использовании для нужд Украины доходов от российских активов, которые остаются замороженными в ЕС.

До того венгры пригрозили Украине "проблемами" из-за ударов по нефтепроводу "Дружба". Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сказал, что они могут перестать продавать Украине электроэнергию.

