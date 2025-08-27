Показательно, что в данном случае интересы самой Венгрии никоим образом не затронуты, но Орбана это не остановило.

Правительство Венгрии подало иск в Генеральный суд в Люксембурге, пытаясь обжаловать решение Совета Европейского Союза об использовании для нужд Украины доходов от замороженных российских активов. Об этом сообщает венгерское издание Portfolio.

Отмечается, что иск был подан в июле, а дело было принято судебным форумом ЕС в этот понедельник. Правительство Венгрии оспаривает решение полномочных органов ЕС о направлении на военные нужды Украины около 3-5 миллиардов евро в год, которые генерируют российские активы в европейских резиденциях.

Как пишет Portfolio, судебное разбирательство официально началось, и суд рассмотрит аргументы венгерского правительства, но дальнейший график рассмотрения дела неизвестен. В целом процесс может длиться годами, говорится в публикации.

Формальным поводом для обжалования этого механизма помощи Украине является тот факт, что решение принималось без участия Венгрии. Поскольку официальный Будапешт отказался предоставлять любую военную помощь Украине, его мнение тогда проигнорировали.

Portfolio отмечает, что принимая решение об использовании доходов от российских активов, ЕС исходил из того, что обязательный для большинства решений консенсус в данном случае не нужен - потому что речь идет не о бюджетных деньгах ЕС.

Однако венгерское правительство считает, что не приняв во внимание его мнение, Евросоюз якобы нарушил принципы законного принятия решений, закрепленные в договорах ЕС.

Политика Венгрии: последние новости

Как писал УНИАН, Венгрия пригрозила Украине "трудностями" с импортом электроэнергии из-за украинских атак по российскому нефтепроводу "Дружба". В Будапеште говорят, что у них нет возможности получать нефть из других источников.

Также мы рассказывали, что правящая в Венгрии партия "Фидес" набросилась с критикой на мэра города Будапешт, политического оппонента Виктора Орбана, за то, что он на День Независимости Украины подсветил один из мостов через Дунай в цвета украинского флага.

