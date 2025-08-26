Венгерский министр заявил, что его страна обеспечивает 30-40% импорта электроэнергии в Украину.

В Венгрии пригрозили Украине "трудностями" с поставками электроэнергии на фоне атак по нефтепроводу "Дружба". С таким заявлением выступил венгерский министр иностранных дел Петер Сийярто.

"Если транспортировка по нефтепроводу "Дружба" будет невозможной в течение длительного времени, то поставки нефти в Венгрию и Словакию станут невозможными. И не по политическим причинам, не потому, что мы не сделали все для диверсификации, не потому, что мы не хотим обеспечивать страну. А потому, что физически это невозможно. Энергоснабжение не является политическим вопросом, не является идеологическим вопросом", – приводит его слова издание Index.

Венгерский министр заявил, что Венгрия обеспечивает 30-40% импорта электроэнергии в Украину. По его словам, правительство страны могло бы создать "трудности" соседнему государству, однако добавил, что там не хотят "зла украинскому народу и украинским семьям, мы лучше этого".

"Об этом лучше помнить украинцам, когда они решают за разными чертежными столами, бомбить или не бомбить нефтепровод "Дружба". Пусть они будут иметь это в виду, – резюмировал Сийярто.

Венгрия и Украина: другие новости

Несколько дней назад Венгрия осталась без российской нефти. Правительство страны обвинило в этом Украину. Министр иностранных дел Венгрии Сийярто говорит, что к остановке поставок привели атаки по нефтепроводу "Дружба".

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига ответил своему венгерскому коллеге, подчеркнув, что именно Россия, а не Украина, начала эту войну и отказывается ее заканчивать.

