Премьер Венгрии считает, что атаки по трубопроводу "Дружба" произошли из-за того, что Венгрия против вступления Украины в ЕС.

Открытые нападки и угрозы со стороны президента Украины Владимира Зеленского не останутся без последствий, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, пишет Magyar Nemzet.

"Это был насыщенный выходной. Президент Зеленский открыто угрожал Венгрии. Он признался, что они стреляют по трубопроводу "Дружба", потому что мы не поддерживаем их членство в ЕС. Из этого также видно, что венгры приняли правильное решение", - отметил Орбан.

Также премьер-министр Венгрии добавил, что "шантажом, взрывами и угрозами нельзя вступить в ЕС".

"Слова Зеленского будут иметь длительные последствия", - сказал он.

Атаки по трубопроводу "Дружба"

Ранее УНИАН сообщал, что власти Венгрии и Словакии направили письмо в Еврокомиссию в связи с тем, что из-за атаки снова приостановлены поставки нефти по нефтепроводу "Дружба" из России в эти страны. В Еврокомиссии заявили, что внимательно следят за ситуацией, но не видят из-за этого энергетическую опасность для Евросоюза. В пресс-службе добавили, что Словакия и Венгрия поддерживают необходимые уровни аварийных запасов нефти и могут выпустить такие запасы на рынок в случае чрезвычайной ситуации.

Также мы писали, что министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил, что Венгрия не должна указывать президенту Украины Владимиру Зеленскому, что говорить и когда, поскольку он является главой Украины, а не Венгрии. Сибига добавил, что энергетическая безопасность Венгрии находится в руках ее лидеров. Он посоветовал стать независимыми от России, как и остальная Европа.

