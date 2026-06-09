Польша не станет блокировать переговоры о вступлении Украины в ЕС, но есть условие, - Туск

Туск заявил о кризисе в польско-украинских отношениях.

Польша не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Европейский Союз. Однако Киев не должен получать никаких особых условий. Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск во время пресс-конференции.

"Польша не будет блокировать начало переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. Однако не будет никакого льготного тарифа с нашей стороны. Польша будет поддерживать Украину на ее пути в Европу на условиях, которые будут европейскими, а также будут безопасными и выгодными для Польши", - подчеркнул он.

Туск также заявил, что его иногда "выводят из себя" некоторые заявления со стороны правительства Украины.

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"Я долго объяснял президенту Зеленскому: "Помните, у вас есть свои чувства, а у нас есть свои"", - сказал премьер Польши, комментируя скандал с переименованием украинского спецподразделения в честь героев УПА.

По словам Туска, именно скандал с УПА привел к нынешнему кризису в польско-украинских отношениях. Он напомнил, что ранее призвал президентов Украины и Польши к прямому диалогу:

"Если быть точным: я обратился к обоим президентам с просьбой найти лучший способ, чем обмен ударами, для деэскалации этих эмоций. По правде говоря, я обратился в большей степени к украинской стороне с просьбой предпринять необходимые инициативы и проявить как добрую волю, так и изобретательность, ведь именно решение президента Украины привело к этому кризису. У меня нет никаких сомнений на этот счет", - заявил премьер Польши.

Скандал с УПА - что известно

Напомним, что из-за решения президента Украины Владимира Зеленского присвоить почетное наименование "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ между Украиной и Польшей разразился скандал.

Вскоре президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что инициирует лишение президента Украины высшей государственной награды Польши – Ордена Белого Орла из-за этого скандала. По словам Навроцкого, он обратился с соответствующей просьбой к Капитуле Ордена Белого Орла.

2 июня стало известно о том, что бывший посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий вернул государственную награду, врученную ему Зеленским. Речь идет об ордене "За заслуги" второй степени.

Вице-премьер-министр и министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш сказал, что решение Зеленского для поляков является неприемлемым. Он подчеркнул, что это решение "вызывает глубокую боль, тревогу и протест".

Уже 6 июня Косиняк-Камыш встретился с главой Офиса президента Украины Кириллом Будановым. Стороны подняли вопрос о присвоении почетного наименования "имени Героев УПА" Отдельному центру специальных операций "Север" Сил специальных операций ВСУ.

Премьер-министр Польши Дональд Туск призвал президентов Украины и Польши к прямому диалогу. Он заявил, что "дипломатия не дала никаких результатов".

Премьер Польши предупредил, что "эмоции могут разрушить солидарность" между Киевом и Варшавой, которая зародилась перед лицом российской угрозы.

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