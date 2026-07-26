Недалеко от Одессы затонул сухогруз с кукурузой, подвергшийся нападению со стороны россиян, – социальные сети (видео)

В результате ракетных ударов погибли 9 иностранцев и один гражданин Украины.

В воскресенье, 26 июля, в Чёрном море, недалеко от Одессы, затонул турецкий сухогруз с кукурузой GOLDEN LEO, который 19 июля российская оккупационная армия атаковала тремя крылатыми ракетами Х-59/Х-69. Тогда погибли 10 моряков.

Об этом сообщают местные Telegram-каналы, которые также обнародовали соответствующее видео. На нём видно, как большое судно перевернулось на бок перед тем, как пойти под воду. Говорится, что гражданский сухогруз затонул из-за повреждений, нанесённых российскими ракетами.

Российские удары по зерновозам возле Одессы

Как писал УНИАН, 19 июля российская армия тремя ракетами типа Х-59/Х-69 атаковала сухогруз GOLDEN LEO, который двигался по Черному морю, чтобы выйти из зоны боевых действий после погрузки. Погибли 9 моряков – граждане Сирии и Индии, самому молодому из которых было 19 лет. Вместе с ними погиб 66-летний лоцман государственного предприятия "Администрация морских портов Украины".

Также сообщалось, что 25 июля россияне дважды атаковали дронами иностранное гражданское судно вблизи Одессы. Начальник Одесской областной военной администрации Олег Кипер заявил, что вражеские БПЛА нанесли удар по торговому судну под флагом Палау, которое следовало с грузом кукурузы. Во время первого удара были зафиксированы повреждения верхней палубы и грузового трюма. В результате второго удара произошло возгорание надстройки. Пострадали как минимум 7 человек.

Вас также могут заинтересовать новости: