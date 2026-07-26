Электронный ручной тормоз может подвести в неожиданный момент: что нужно знать водителям

В частности, после проезда через большую лужу или глубокую воду следует тщательно проверить работу тормозов.

Во все большем числе подержанных автомобилей традиционную ручку ручного тормоза заменил небольшой переключатель. Электрический стояночный тормоз с помощью электродвигателей в основном приводит в действие стояночный тормоз, который работает в составе задней тормозной системы. Как пишет vezess, такое решение не только экономит место в салоне, но и предоставляет дополнительные функции для комфорта.

Пользоваться им кажется простым, однако есть несколько важных моментов, о которых должен знать каждый водитель.

При разряженном аккумуляторе стояночный тормоз может заклинить

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Электрический стояночный тормоз получает энергию от 12-вольтовой электрической системы автомобиля. Если аккумулятор полностью разряжен, то во многих автомобилях затянутый стояночный тормоз уже нельзя просто отпустить нажатием переключателя. В таком случае автомобиль невозможно даже сдвинуть с места.

"Самым простым решением является восстановление электропитания. Если это невозможно, блокировку можно снять с помощью механической или электрической аварийной разблокировки, однако точный порядок её использования всегда следует проверять в инструкции по эксплуатации автомобиля", - предупредили в публикации.

Замена задних тормозных колодок

Если вы хотите самостоятельно проводить техническое обслуживание автомобиля дома и привыкли к механическому ручному тормозу, то при работе с другим типом тормозов замена задних тормозных колодок требует особой осторожности.

"Во многих системах сначала необходимо перевести электродвигатели в режим обслуживания или технического обслуживания. В зависимости от модели это можно сделать с помощью диагностического прибора, через бортовое меню или с помощью определенной комбинации кнопок", – поясняют в материале.

Кроме того, если человек без соответствующей подготовки попытается силой надавить на тормозной поршень, это может привести к повреждению деталей. Поэтому ремонт заднего тормоза в автомобилях, оснащенных электрическим стояночным тормозом, уже не является той операцией, которую следует выполнять дома без соответствующего диагностического оборудования.

Может использоваться в качестве аварийного тормоза

Во многих современных автомобилях электрический стояночный тормоз во время движения может также выполнять функцию аварийного тормоза. Если по какой-либо причине невозможно воспользоваться традиционной педалью тормоза, во время движения необходимо постоянно тянуть или нажимать на переключатель стояночного тормоза, в зависимости от того, как его сконструировал производитель.

"В таком случае автомобиль, как правило, не просто блокирует задние колеса. В чрезвычайной ситуации, если обычное рабочее тормозное устройство по какой-либо причине не срабатывает, кнопку ручного тормоза нужно постоянно держать нажатой (или отпущенной), пока транспортное средство полностью не остановится. Если отпустить кнопку, действие прекратится, что исключает внезапное резкое замедление, вызванное случайным прикосновением", - говорится в материале.

Для автоматической разблокировки существуют определенные условия

Многие электрические стояночные тормоза автоматически разблокируются, когда водитель трогается с места, однако для этого должны быть выполнены несколько условий.

Например, автомобиль может требовать, чтобы дверь водителя была закрыта, ремень безопасности был пристегнут, двигатель работал или электропривод находился в состоянии готовности к движению. В случае автоматической коробки передач также может потребоваться, чтобы водитель выбрал передачу движения вперед или назад.

"Эти условия могут различаться не только в зависимости от производителя, но даже от конкретной модели. Поэтому если стояночный тормоз не отключается автоматически, это еще не обязательно означает неисправность. Возможно, просто остались открытыми двери или водитель не пристегнул ремень безопасности", - уверяет издание.

После проезда через глубокую воду следует проверить эффективность тормозов

После проезда через большую лужу или глубокую воду стоит осторожно проверить работу тормозов. Мокрые тормозные диски и колодки могут временно снизить эффективность торможения, поэтому первое торможение может оказаться слабее, чем обычно.

"В безопасных условиях на небольшой скорости можно разогреть и просушить тормоза, несколько раз слегка нажав на педаль. Хотя это не является конкретным недостатком или особенностью электрического стояночного тормоза, а явлением, касающимся всей тормозной системы, все же стоит с этим считаться", - добавили в материале.

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