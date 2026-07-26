Рассказываем, когда в августе 2026 года лучше всего отправляться на рыбалку по лунному календарю.

Лето постепенно завершается, но для многих любителей рыбалки август остается одним из наиболее удачных месяцев сезона. При этом для лучшего клева можно учитывать лунный календарь: хотя он не гарантирует хороший улов, он помогает определить дни с самыми высокими шансами на успех. Рассмотрим лунный календарь рыбалки на август 2026 года.

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Лунный календарь клева рыбы - когда ехать на водоем

Лунный календарь рыболова строится с учетом двух ключевых факторов: фазы Луны и знака зодиака, в котором она расположена. Считается, что во время растущей Луны рыба чаще кормится, а перед полнолунием усиливается клев. И напротив, после полнолуния активность рыбы постепенно снижается, а в новолуние многие виды становятся менее подвижными.

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Кроме того, не меньшую роль играют и знаки зодиака. Так, например, удачные дни для рыбалки припадают на время, когда Луна проходит через знаки Рака, Скорпиона или Рыб. Также положительно влияют Телец и Козерог. В противоположность им, если Луна находится в Овне, Льве, Деве, Близнецах или Водолее, день считается неблагоприятным независимо от фазы Луны.

Все остальные даты относятся к нейтральным, где успех рыбалки больше зависит от погодных условий, ветра, давления и особенностей водоема.

С учетом этих факторов, наиболее благоприятные дни для рыбалки - это 1-2, 5-6, 9-10, 17-18 и 28-29 августа, нейтральные - 15-16, 19-20 и 23-27 августа и менее подходящие - 3-4, 7-8, 11-14, 21-22 и 30-31 августа.

Календарь рыбака на август - какие особенности месяца важно знать

Август заметно отличается от середины лета: ночи становятся прохладнее, вода постепенно остывает, и многие виды рыб активизируются, готовясь к осени. Именно за счет этого в конце лета часто удается поймать более крупные экземпляры рыбы.

Впрочем, лучшее время для рыбалки не меняется – раннее утро или поздний вечер, когда отсутствует сильная жара. При этом в пасмурные и прохладные дни клев может сохраняться дольше, а когда нельзя ловить рыбу - так это во время особенно жаркой погоды, так как рыба чаще уходит на глубину и становится менее активной.

Хорошими местами остаются участки возле камыша, границы водной растительности, перепады глубин и зоны с небольшим течением. Кроме того, в августе хищники все чаще выходят на охоту, а мирные виды активнее питаются в утренние и вечерние часы.

В целом, не следует полагаться исключительно на лунный календарь рыбака: на клев в не меньшей степени влияют погода, атмосферное давление, температура воды и сила ветра. Знгая, таким образом, когда можно ловить рыбу, вероятность вернуться домой с достойным уловом значительно возрастает.

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