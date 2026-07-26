Токаев призвал Путина 'заморозить' войну: появилась реакция МИД Украины

В то же время Кремль продолжает отвергать этот четкий путь к миру.

Глава украинского внешнеполитического ведомства Андрей Сибига считает призыв президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева к российскому диктатору Владимиру Путину остановить войну "реалистичным и мудрым".

Об этом сообщил исполняющий обязанности министра иностранных дел Украины Андрей Сибига в Telegram.

"Ценим призывы президента Касым-Жомарта Токаева к Путину о том, что пришло время остановить войну. Реалистичное, своевременное и мудрое обращение", – отметил Сибига.

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Как напомнил глава МИД, Украина предложила остановить войну вдоль нынешней линии фронта и перейти к дипломатии, но Кремль продолжает отвергать этот четкий путь к миру. Дипломат отметил, что пресс-секретарь инициатора войны Владимира Путина уже отклонил и предложение президента Казахстана.

"Вывод таков: Москва должна почувствовать большее давление, прежде чем согласится на реалистичные предложения о мире", – убежден Сибига.

Что известно об этом заявлении

Как сообщал УНИАН, 25 июля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев предложил российскому диктатору Владимиру Путину заморозить войну в Украине при содействии других стран. При этом Токаев заявил, что для него не совсем понятна природа конфликта между Россией и Украиной.

В то же время пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что в ответ на предложение Токаева диктатор Путин"подробно рассказал ему все о специальной военной операции" против Украины.

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