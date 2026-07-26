Почему некоторые матери-животные бросают своих детенышей: специалисты указали на причины

Уменьшение размера выводка дает родителям определенные преимущества.

В начале 2026 года видео с молодой японской макакой по имени Панч стало вирусным после того, как его мать отказалась от него, а он сблизился с плюшевой игрушкой-орангутангом. Как пишет Discover Wildlife, несмотря на то, что эта история вызвала большой резонанс в соцсетях, такое явление очень распространено среди животных.

Например, многие птицы практикуют так называемое "сокращение выводка". Это означает, что, имея большое количество птенцов, которых нужно кормить, некоторые родители решают отдать приоритет старшим и более сильным птенцам в ущерб более слабым, которые в результате могут погибнуть.

"Это часто происходит во время нехватки пищи, ведь когда речь идет о передаче генов следующему поколению, родителям выгоднее сосредоточиться на выживании хотя бы некоторых птенцов, чем рисковать гибелью всех", - объяснили в материале.

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Кроме того, уменьшение размера выводка имеет преимущества и для родителей. В частности, исследование 2025 года, посвященное светлоногим буревестникам, показало, что у матерей с уменьшенным выводком вероятность выжить до следующего сезона размножения была на 16% выше, чем у матерей с полным выводком.

"Таким образом, матери, которые уменьшают размер своих семей, не только ставят на первое место здоровье своего рода - они ставят на первое место собственное здоровье. Когда "единственного ребенка" отвергают, как это случилось с Панчем, это может казаться особенно жестоким. Но, опять же, это происходит не просто так", - подчеркивают в публикации.

В частности, исследования ночных обезьян в неволе показывают, что родители, отвергшие детеныша, живут в среднем на четыре года дольше, чем те, кто воспитывает своих детенышей.

"В таких ситуациях отказ обычно происходит либо из-за недостатка опыта у матери, либо из-за того, что в окружающей среде происходит что-то стрессовое. В случае с Панчем это был двойной удар: он родился у матери-первородки во время жары. Вместо того чтобы заботиться о ребенке в сложных обстоятельствах, она интуитивно решила бросить его", - пишет Discover Wildlife.

Скорее всего, на такое решение повлияли ее собственные переживания. Когда отвергнутых ночных обезьян выращивают до взрослого возраста в неволе, а затем они размножаются, то с большей вероятностью отвергнут собственное потомство. Такое поведение передается эпигенетически через унаследованные паттерны экспрессии генов.

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