Только 2% людей решают эту головоломку со спичками за 4 секунды: сможете ли вы справиться

Даже самые опытные эксперты по математическим головоломкам с трудом находят решение этой задачи.

Головоломки со спичками, в которых требуется исправить неверное уравнение, требуют от вас не только и не столько математических способностей. Они проверяют множество ваших навыков, в том числе креативность, логику и внимательность.

Уравнения в таких заданиях легкие, так что справиться будет под силу и детям. Это хороший способ потренировать когнитивные способности и весело провести время – одному или в соревновании с семьей и друзьями.

Ниже показана новая головоломка со спичками от УНИАН. Ваша задача проста: вам нужно переместить всего одну спичку, чтобы исправить уравнение 8x4+3=33.

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При этом у вас будет всего 4 секунды, чтобы найти правильный ответ, так что вам понадобятся все ваши математические способности и скорость мышления.

Даже самые опытные эксперты по математическим головоломкам с трудом находят решение этой задачи, 98% людей не способны справиться с заданием, а сможете ли справиться вы?

Если вам нравится математика, у вас определенно будет преимущество. Однако вместе с тем вам нужно уметь быстро думать и перебирать различные варианты, а также уметь не терять голову и сохранять спокойствие в условиях стресса и ограниченного времени.

Такие качества пригодятся вам не только для решения головоломок со спичками – они крайне полезны и в работе, и в реальной жизни.

А чем больше вы практикуетесь, тем лучше справляетесь с заданиями и тренируете свой мозг.

Если вы не смогли решить визуальную головоломку, не волнуйтесь, ниже показан правильный ответ.

Чтобы исправить уравнение, нужно изменить последнюю цифру 3 на 5, передвинув верхнюю спичку справа налево. В результате получится 35 и уравнение станет правильным: 8x4+3=35.

Рекомендуем вам попробовать силы и в других наших головломках. Например, попробуйте сделать уравнение правильным, добавив всего две спички.

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