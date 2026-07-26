Горбунов эмоционально высказался о Дикусаре, который служит в ВСУ: 'Стал другим'

Ведущий отметил, что война сильно изменила танцора.

Известный украинский ведущий и актер Юрий Горбунов высказался о хореографе-воине Дмитрии Дикусаре.

Не секрет, что мужчины были знакомы до начала полномасштабного вторжения и сейчас продолжают поддерживать связь. По словам Горбунова, танцор сильно изменился за последние годы.

"Мы с Димой дружим давно, ещё с тех времён, когда он был мужем Ирины Билык. Поэтому всегда поддерживали связь. Знаете, война очень его изменила. Когда-то это был Дима Дикусар – бальник, артист. А сегодня это уже Дмитрий Дикусар – взрослый, закаленный войной мужчина, военный. Даже внешне он стал совсем другим", – отметил Юрий в интервью OBOZ.UA.

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Ведущий добавил, что у Дмитрия никуда не исчезла любовь к танцам, которым он посвятил много лет своей жизни. Однако сейчас у него появилось еще одно важное дело.

"Меня поразило, что он не утратил танцевального мастерства. Как член жюри "Танцев со звездами" в последнем сезоне, он абсолютно точно и профессионально комментировал каждое выступление. Было видно, что танцы никуда из него не исчезли, просто теперь в его жизни появилась еще одна, более важная миссия", – подчеркнул Горбунов.

Напомним, Дикусар приобрел популярность благодаря участию в различных сезонах танцевального проекта "Танцы со звездами". В начале полномасштабного вторжения мужчина встал на защиту Украины.

Напомним, ранее Алена Шоптенко рассказала, общается ли она со своим бывшим мужем Дикусаром.

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