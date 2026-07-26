Мы не заметили никаких действенных шагов Минобороны при Федорове в реформе ТЦК, - омбудсмен

По ее словам, Офис омбудсмена выдвигал некоторые предложения по социальной поддержке военнослужащих.

Офис военного омбудсмена направлял бывшим министрам обороны Денису Шмыгалю и Михаилу Федорову предложения, касающиеся реформы ТЦК, в течение последних полугода постоянно участвовал в совещаниях по этому вопросу, однако никакого прогресса в этой сфере до сих пор нет. Об этом заявила военный омбудсмен Ольга Решетилова в эфире "Радио Свобода".

"Мы, как Офис военного омбудсмена, предоставляли предыдущему министру Михаилу Федорову и еще более предыдущему Денису Шмыгалю предложения по реформированию ТЦК. Но за все это время мы не увидели никаких действенных шагов, кроме каких-то декларативных заявлений", - подчеркнула она.

По ее словам, у нее с Федоровым и Шмыгалем как руководителями Министерства обороны было "абсолютное взаимопонимание на уровне ценностей и идей, но, очевидно, есть проблемы с организацией процесса".

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"Впервые я присоединилась к команде министра (Федорова – ред.) где-то в феврале, я видела презентации их идей о том, как будут реформированы ТЦК. Мы ходили на совещания по этой реформе, как на работу. И каждый раз мы слышали одно и то же, мы не видели прогресса во внедрении этой реформы. Это ни в коем случае не упрек, я прекрасно понимаю сложность. Но это факт - за полгода не продвинулись в реформе мобилизации даже на полшага", - объяснила Решетилова.

Военный омбудсмен добавила, что Офис предлагал некоторые идеи по социальной поддержке военных.

"Мы разработали свои идеи, предложили, согласовали кое-что. Но, помимо совещаний, это еще очень сложная нормативно-правовая работа, лоббирование в парламенте, с другими ведомствами и т. д., это очень сложное взаимодействие. И мне кажется, что здесь были определенные недоработки. Я надеюсь, что теперь с новой командой мы наконец начнем это делать", - сказала она.

Отставка Федорова - последние новости

Ранее Михаил Федоров заявил, что согласен вернуться только на должность министра обороны. Он отметил, что его не интересует должность или статус, а важна возможность реально влиять на результат и приближать победу Украины.

"Ни одна из других должностей не обладает реальными полномочиями, чтобы побороть коррупцию в закупках, завершить начатую трансформацию армии, планировать и осуществлять асимметричные действия и операции против врага, искоренить культуру лжи и безответственности внутри системы и завершить другие дела, которые наша команда уже начала в министерстве обороны", - сказал Федоров.

В то же время Bloomberg писал, что две "Украины" - Сырский и Федоров - должны сотрудничать, если хотят опережать РФ. По мнению Федорова, Сырский отвергает именно асимметричную войну, без которой Украина может только проиграть.

"Лично я не знаю, как выиграть войну, используя структуру, созданную Сирским", - заявлял Федоров в своем ответе на увольнение.

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