Огромная территория в Антарктиде не принадлежит ни одной стране: в чем причина

Это Земля Мэри Бэрд – регион, который сегодня превратился в поле научного соперничества держав.

Уникальность Земли Мэри Бэрд обусловлена не только размером этой территории, но и её правовым статусом. Регион, больший, чем Иран и Монголия, и вдобавок примерно в пять раз больше Польши, уже почти столетие остаётся вне формальных притязаний государств. Его история связана с экспедициями адмирала Ричарда Эвелина Бэрда, который в 1920-е и 1930-е годы картографировал эту часть Западной Антарктиды.

Правительство США позднее рассматривало возможность официального притязания, но в итоге его не заявило. В дискуссии о будущем Земли Мэри Бэрд появляются три возможных направления развития: признание региона особой зоной исследований под контролем ООН, подрыв принципов Договора об Антарктике со стороны крупных держав и рост экономического давления, если таяние льда облегчит доступ к сырью, пишет WP Tech.

Сегодня этот фрагмент Антарктиды играет роль обширной лаборатории для изучения процессов, влияющих на всю планету. Учёные с 2020 года указывают, что поток геотермального тепла под ледяным покровом там на 50% выше, чем предполагалось ранее.

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Это имеет прямое значение для темпов таяния льда и для анализа климатических изменений.

Особое значение имеет и скрытая подо льдом вулканическая система. В 2024 году международная группа под руководством нескольких американских университетов указала как минимум на 138 горячих точек, которые связаны с мантийным плюмом, уходящим на 1,2 тысячи км вглубь.

Исследователи связывают эти явления с поведением ледника Туэйтса. Из представленных данных следует, что тепло ускоряет таяние снизу на 15 см в год – то есть быстрее, чем предполагали прежние оценки.

Договор об Антарктике и соперничество держав

Договор об Антарктике 1959 года закрыл путь новым территориальным притязаниям, но не остановил рост интереса к региону. Китай объявил о запуске в 2026 году новой мобильной базы с подводными дронами, Соединённые Штаты впятеро увеличили финансирование антарктической программы, а Европейский союз начал проект Beyond Epica, связанный с глубоким бурением.

В центре этого соперничества сегодня стоит прежде всего не сырьё, а научные данные. Из доклада ООН 2025 года следует, что 37% мировых климатических моделей опираются на данные из Антарктиды, и такая же доля прогнозов повышения уровня морей зависит от исследований Туэйтса. Экономическую ценность этой информации оценили более чем в 60 млрд долларов в год.

Условия в Антарктиде и символические притязания

Работа в этом регионе требует действий в экстремальных условиях. Температура там опускается до минус 80 °C, ветер достигает 100 км/ч, а изоляция длится не менее восьми месяцев в году.

Поэтому всё большую роль играют автоматизированные станции на энергии ветра и солнца, которые круглый год поддерживают работу датчиков и передают спутниковые данные в реальном времени.

Правовая пустота притягивает и более символические инициативы. В последние годы появились такие проекты, как Великое герцогство Вестарктика (2001), Королевство Финисмунд (2015) и Ледниковая республика (2022). Реального политического значения они не имеют, но показывают, что Земля Мэри Бэрд всё ещё будоражит воображение.

С быстрым потеплением климата вопрос о будущем этого региона становится всё важнее: останется ли он общим пространством для исследований или войдёт в орбиту более жёсткой геополитической игры.

Ранее УНИАН сообщал, что одна климатическая аномалия в океане поражает даже ученых, последствия ощутит весь мир.

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