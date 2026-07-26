Вы режете картофель перед варкой - и зря: диетолог объяснила распространенную ошибку

Картофель содержит клетчатку, которая благотворно влияет на пищеварение и обеспечивает чувство сытости.

Картофель уже много лет является одним из самых популярных овощей в мире. Однако не все знают, что способ его приготовления имеет огромное значение для сохранения питательных веществ. Как пишет WP kobieta, для этого достаточно изменить несколько привычек, чтобы сохранить больше витаминов и минералов.

По словам экспертов, самой большой ошибкой является нарезка картофеля перед варкой. Чем мельче кусочки и чем дольше они находятся в воде, тем больше потери витаминов и минеральных веществ.

"Лучше всего варить или запекать целые клубни картофеля вместе с кожурой, тогда потери витаминов и минеральных веществ минимальны. Если мы хотим очистить картофель, то делаем это как можно тоньше, а затем варим его в небольшом количестве воды, а еще лучше - на пару", - объясняет диетолог Малгожата Мекус из Центра пищевого образования.

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Благодаря такому способу приготовления овощи сохраняют больше ценных веществ и при этом не теряют своего вкуса.

У картофеля больше преимуществ, чем вы думаете

Картофель - это овощ, который снабжает организм множеством полезных питательных веществ. Он богат калием, витамином C и витаминами группы B, которые способствуют нормальному функционированию организма.

Кроме того, она содержит клетчатку, которая положительно влияет на пищеварение и обеспечивает чувство сытости. Также отварной или запеченный картофель является низкокалорийным и может быть составляющей здорового, сбалансированного рациона.

"Благодаря содержанию сложных углеводов картофель постепенно снабжает организм энергией, помогая поддерживать ее необходимый уровень в течение длительного времени. Кроме того, он легкодоступен, недорог и может быть использован для приготовления многих вкусных и питательных блюд", - отмечается в материале.

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