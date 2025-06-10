Украинское Министерство иностранных дел обвинило власти Венгрии в примитивной демонизации Украины и Владимира Зеленского.
Так спикер МИД Георгий Тихий прокомментировал реакцию Будапешта на интервью президента венгерским СМИ. По его словам, коммуникационная линия венгерских властей "сошла с рельсов", поэтому неудивительно, что после разговора с журналистами звучат "нервные, эскалационные и несправедливые упреки":
"Украина предлагает полное и безусловное прекращение огня, а Россия его отвергает и всеми силами продолжает войну и убийства. Но почему-то мы не видим требований Венгрии к России согласиться на прекращение огня. Официальный Будапешт молчит по этому поводу. Или продолжает абсурдно обвинять Украину в нежелании мира".
По словам Тихого, там, где надо быть принципиальным, Будапешт молчит, а там, где надо искать точки соприкосновения - бросается безосновательными обвинениями. Украина убеждена, что добрососедские отношения являются критически важными для стран, однако над ними должны работать обе стороны.
"Мы ответственно относимся ко всем вопросам венгерской стороны относительно прав и возможностей венгерского национального меньшинства в Украине и неоднократно демонстрировали конструктивный и добрососедский подход в этом и других вопросах. Однако добрососедство должно быть обоюдным. Ставка венгерских властей на примитивную демонизацию Украины - проигрышная и недальновидная. Рассчитываем, что поиск мнимых врагов когда-то пройдет, а добрососедство двух народов останется", - подчеркнул спикер.
Новый скандал между Украиной и Венгрией
Напомним, сегодня было опубликовано интервью Владимира Зеленского венгерскому изданию Válasz Online. Это был первый большой "разговор" непосредственно с венгерской аудиторией, он вызвал громкий резонанс в стране.
В интервью Зеленский раскритиковал позицию Будапешта, отметив, что Венгрия не поддерживает Украину, а фактически играет в пользу России.
Кроме того, украинский президент обвинил премьера Венгрии Виктора Орбана в использовании его изображения в политической рекламе без разрешения.
Также президент заявил, что военная служба нацбезопасности Венгрии пыталась узнать, где именно размещены украинские системы ПВО, какова ситуация с военными подразделениями и как жители Закарпатья могут отнестись к возможному присутствию венгерских миротворцев.
В ответ Орбан заявил, что украинский президент "набросился" на него, потому что "венгры не хотят умирать за Украину" и отправять ей деньги.