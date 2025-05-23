Заседание по этому вопросу пройдет на следующей неделе.

Венгрия имеет все шансы потерять ключевое полномочие в Европейском Союзе. Совет Европы уже на следующей неделе, 27 мая, планирует провести заседание, на котором обсудит вопрос лишения Венгрии права голоса, сказано в повестке дня саммита.

"Министры проведут восьмые слушания по Венгрии в рамках процедуры по статье 7, запущенной обоснованным предложением Европейского парламента от сентября 2018 года", - говорится в заявлении.

Статья 7 Договора о Европейском Союзе позволяет приостановить действие определенных прав государства-члена, в частности, права голоса, если существует риск серьезного нарушения им ценностей, на которых основан Евросоюз.

Видео дня

Соответствующую процедуру Европейский парламент инициировал еще несколько лет назад, однако пока что все ограничивалось слушаниями по вопросу ситуации, которая сложилась в Венгрии из-за действий правительства Орбана. 27 мая пройдет уже восьмое слушание.

Политика Венгрии

Напомним, 2о мая Нацассамблея Венгрии поддержала выход страны из Международного уголовного суда.

Также сообщалось, что группа депутатов Европейского парламента в письме призвала Брюссель заморозить все финансирование для Венгрии из-за дальнейшего ограничения свобод, подрыва демократии и несоблюдения законодательства и ценностей Европейского Союза.

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