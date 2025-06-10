Венгрия интересовалась местоположением систем ПВО и воинских частей в Украине, - Зеленский

По словам Зеленского, Будапешт также пытался выяснить, как жители Закарпатья будут относиться к присутствию венгерских миротворцев.

Военная служба нацбезопасности Венгрии (KNBSZ) интересовалась местоположением систем противовоздушной обороны (ПВО) и военных подразделений на территории Украины. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью венгерскому изданию Válasz Online.

По словам главы государства, военная служба нацбезопасности Венгрии также пыталась выяснить, как жители Закарпатья будут относиться к присутствию венгерских миротворцев. Он отметил, что спрашивал представителей НАТО о действиях Венгрии, на что ему ответили, что с Будапештом не согласовывали ничего подбного.

"Как нам реагировать на это во время войны? Я не говорю, что Будапешт чего-то хочет, но если нет, то для кого он собирает информацию? Я спросил у представителей НАТО, обращались ли они к венграм с просьбой собрать данные по таким вопросам. Они ответили, что нет", - сказал Зеленский.

Видео дня

Кроме того, у президента Украины спросили, возможно ли наладить отношения с Венгрией после шпионского скандала и вопреки многим другим разногласиям. Зеленский ответил, что это возможно при взаимном уважении, но напомнил, что Будапешт неоднократно пытался вмешаться во внутренние дела Украины.

"Скажем так: Будапешт десятками разных способов пытался вмешаться в внутренние дела Украины... Незаконную выдачу паспортов на Закарпатье мы прекратили еще до войны. Большинство случаев мы урегулировали тихо, между собой. Почему мы обнародовали текущее дело? У нас есть дополнительные фотографии и видеозаписи различных встреч, организованных венгерской Военной службой национальной безопасности на территории Венгрии, которые мы также опубликуем, если это будет необходимо. Я не хочу никому угрожать, но у нас действительно есть все. В том числе и то, как KNBSZ платила своему агенту. Мы все задокументировали. Венгерская сеть создавалась с 2021 года, а вопросы военного характера задавались в 2024-25 годах. Последний обмен информацией состоялся 25 марта этого года", - поделился президент Украины.

Помимо этого Зеленский возмутился тем, что Венгрия искала уязвимые места в приграничном регионе Украины. Он добавил, что венгры также хотели получить информацию о том, где Украина разместила зенитно-ракетные комплексы С-300.

Зеленский обвинил Орбана в использовании его лица для выборов

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Válasz Online также говорил о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан использует войну России против Украины как инструмент во время собственных выборов. По его словам, венгерский политик не понимает, к чему это может привести.

Зеленский отметил, что Украина готова наладить отношения с Венгрией. Тем не менее к этому должен быть готов и Орбан.

Вас также могут заинтересовать новости: