Он говорит, что украинский президент "набросился" на него.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан сделал новое заявление о войне Российской Федерации против Украины и отношениях Будапешта с Киевом.

Вечером во вторник, 10 июня, политик опубликовал в социальной сети Facebook эмоциональное сообщение. Вероятно, его комментарий касается интервью, которое украинский президент Владимир Зеленский недавно дал венгерскому изданию Válasz Online:

"Господин президент Зеленский набросился на нас, потому что венгры не хотят умирать за Украину. Мы не хотим, чтобы наши дети возвращались с фронта в гробах и чтобы деньги венгров шли в Украину!".

Отношения между Украиной и Венгрией

Украинско-венгерские отношения сейчас находятся в худшем состоянии за годы независимости. Причины - как внутренние, так и внешние.

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Будапешт обвиняет Киев в притеснениях венгерского меньшинства в Закарпатье, отказывается от предоставления военной помощи, блокирует совместные решения ЕС по поддержке Украины и выступает против вступления страны в Европейский Союз.

В интервью венгерскому изданию президент Зеленский заявил, что Орбан использует Украину для собственных политических целей, не осознавая, что это может привести к радикализации венгерского общества.

В то же время президент отметил, что антиукраинская и антиевропейская позиция премьера не отражает позиции всей Венгрии.

Также Зеленский сообщил, что венгерская военная служба нацбезопасности проявляла интерес к расположению украинских систем ПВО и воинских частей. Кроме того, она изучала настроения закарпатцев относительно возможного присутствия венгерских миротворцев на этой территории.

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