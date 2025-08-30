Знакомых не пускают к телу: депутат Зинкевич рассказал детали убийства Парубия

У Парубия не было охраны, поскольку "он уверен в своих убеждениях и не нуждался в таких вещах".

На месте убийства народного депутата, экс-главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия продолжаются следственные действия. Знакомых пока не подпускают к телу политика.

Об этом в эфире канала КИЕВ24 сообщил Игорь Зинкевич, депутат Львовского городского совета 7-го созыва.

По его словам, пока известно, что стрелок был работник Glovo. С места инцидента он уехал на электросамокате. Сейчас во Львове объявлен план перехвата. Полиция ищет нападавшего.

"Мы здесь недалеко от места убийства. Нас пока не допускают к телу, чтобы мы могли подойти. Проводятся следственные действия, поэтому не дают добро. Мы знаем, что прочесывают все районы, проверяют видеонаблюдение, чтобы определить направление стрелка", - заявил он.

Также Зинкевич отметил, что у Парубия не было охраны, поскольку "он уверен в своих убеждениях и не нуждался в таких вещах".

Убийство Андрея Парубия - главные новости на данный момент

30 августа во Львове был убит Андрей Парубий - бывший председатель Верховной Рады. Его мог убить курьер популярного сервиса. На месте нашли семь гильз. Подозреваемый движется на электровелосипеде в черном шлеме с желтыми элементами.

Львовская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту умышленного убийства Андрея Парубия. Объявлен план "Сирена". Киллера ищут. Полиция вышла на след подозреваемого. Самое интересное о политической и общественной деятельности Парубия - в материале.

