Убийство Андрея Парубия: во Львове объявили спецоперацию 'Сирена'

Сейчас правоохранители устанавливают личность нападавшего и обстоятельства преступления.

Львовская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту умышленного убийства бывшего председателя Верховной Рады Украины и действующего народного депутата Украины VI-IX созывов Андрея Парубия. Об этом сообщили в Офисе Генпрокурора Украины.

Сообщается, что расследование продолжается по ч. 1 ст. 115 УК Украины (умышленное убийство). По предварительным данным следствия, 30 августа во Львове неизвестный мужчина произвел несколько выстрелов в политика, в результате которых Андрей Парубий погиб на месте.

"Нападающий скрылся, в городе введена специальная операция "Сирена". На месте происшествия работает руководство областной прокуратуры и Нацполиции, привлечены эксперты-криминалисты. Установление личности нападавшего и обстоятельств преступления продолжается. Досудебное расследование осуществляют следователи ГУ Национальной полиции во Львовской области. Старшим группы прокуроров определен руководитель Львовской областной прокуратуры", - сообщили в прокуратуре.

Убийство Парубия: что известно

Как сообщал УНИАН, убить Андрея Парубия мог курьер службы Glovo. Об этом рассказал журналист Виталий Глагола. Тем временем журналисты "Суспільного" со ссылкой на источники сообщают, что на месте, где убили Парубия, нашли семь гильз .

УНИАН рассказывал, чем был известен Парубий. Ключевые факты о его политической и общественной деятельности - в материале.

