Во Львове объявлена спецоперация "Сирена" по поиску убийцы народного депутата, бывшего главы Верховной Рады Андрея Парубия. Полиция вышла на след подозреваемого, сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на информированные источники в правоохранительных органах.

"Полиция вышла на след убийцы Парубия", - говорят источники.

Сейчас личность подозреваемого и мотивы преступления не разглашают. Зато местные СМИ отмечают, что тело Парубия все еще осматривают судебно-медицинские эксперты на месте убийства.

Напомним, что во Львове был убит Андрей Парубий - бывший председатель Верховной Рады.

Парубия мог убить курьер популярного сервиса. На месте нашли семь гильз. Подозреваемый движется на электровелосипеде в черном шлеме с желтыми элементами.

Львовская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту умышленного убийства Андрея Парубия. Объявлен план "Сирена". Киллера ищут. Самое интересное о политической и общественной деятельности Парубия - в материале.

