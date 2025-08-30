Пока официальных сообщений о мотивах убийства или возможных подозрениях относительно причастных лиц не поступало.

В субботу, 30 августа, во Львове неизвестный убил украинского политика, общественного деятеля, бывшего председателя Верховной Рады Украины Андрея Парубия. УНИАН расскажет, чем был известен Парубий.

Андрей Владимирович Парубий - украинский политик, общественный деятель и бывший председатель ВР. Он родился 31 января 1971 года в Шептицком (Червонограде) Львовской области. В 1994 году окончил исторический факультет Львовского государственного университета, а в 2001 году - аспирантуру на кафедре политологии и социологии Национального университета "Львовская политехника".

Андрей Парубий женат на Ульяне Парубий, которая работает на кафедре фольклористики Львовского национального университета. У супругов есть дочь Ярина.

Политическая карьера

Еще в 17 лет Парубий возглавил молодежную организацию "Спадщина", которая занималась национально-освободительным движением и организовывала пикеты. В 1991 году он стал соучредителем Социал-национальной партии Украины (СНПУ), которая позже трансформировалась в "Свободу". В 1998-2004 годах возглавлял ее парамилитарное крыло "Патриот Украины". В 2004 году Парубий вышел из этих организаций, дистанцировавшись от радикальных взглядов.

Политическую карьеру Парубий фактически начал во Львовском областном совете. В 2007 году Андрей Парубий стал народным депутатом от блока "Наша Украина - Народная самооборона". В 2014 году стал одним из основателей партии "Народный фронт". 4 декабря 2014 года его избрали первым заместителем председателя Верховной Рады, а 14 апреля 2016 года - председателем парламента.

С 2019 года Парубий являлся действующим народным депутатом от партии "ЕС". Он – один из авторов языкового закона.

Скандалы и уголовные дела

В декабре 2014 года Парубий стал жертвой покушения: возле гостиницы "Киев" неизвестный бросил гранату во время его встречи с соратниками. Тогдашний министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что нападение организовала террористическая организация, а среди подозреваемых был экс-командующий Внутренних войск времен Януковича Станислав Шуляк.

Еще один громкий скандал вокруг Парубия произошел в 2018 году. Тогда Печерский районный суд Киева обязал Генпрокуратуру начать досудебное расследование против Парубия за высказывания, которые могли бы разжигать национальную вражду. Это касалось его заявления о том, что священники УПЦ (МП) убивали украинцев, что вызвало возмущение среди верующих.

Евромайдан - роль Парубия

Андрей Парубий сыграл ключевую роль в Революции Достоинства, став одним из лидеров Евромайдана. С ноября 2013 года он возглавил организацию палаточного городка на Европейской площади в Киеве и стал комендантом Майдана. Под его руководством была создана "Самооборона Майдана" - организованная структура, которая обеспечивала безопасность протестующих и координировала действия во время столкновений с правоохранителями. Эта инициатива стала основой для формирования добровольческих батальонов, которые впоследствии участвовали в боевых действиях на востоке Украины.

Парубий активно координировал действия протестующих, организовывал оборону Майдана и обеспечивал коммуникацию между различными группами участников. Его деятельность была направлена на поддержку мирного протеста и противодействие насилию со стороны силовых структур. После победы Революции Достоинства Парубий продолжил свою политическую карьеру, занимая должности в правительстве и парламенте Украины.

Награды Парубия

Среди наград Андрея Парубия:

Орден князя Ярослава Мудрого V степени (2009) - за весомый личный вклад в развитие конституционных основ украинской государственности и многолетний добросовестный труд в защите прав и свобод человека.

Орден "За заслуги" III степени (2006) - за значительный вклад в развитие местного самоуправления и высокий профессионализм.

Памятная медаль "25 лет независимости Украины" (2016) - за значительный вклад в защиту суверенитета и территориальной целостности Украины, мужество и героизм во время боевых действий, а также активную общественную деятельность.

Орден "За честь" III степени (2014) - за личное мужество и героизм, проявленные при исполнении служебных обязанностей.

Медаль "За заслуги перед украинским народом" (2017) - за значительный вклад в развитие украинской государственности и укрепление международного авторитета Украины.

Почетная грамота Верховной Рады Украины (2019) - за многолетний добросовестный труд и личный вклад в развитие украинского парламентаризма.

Убийство Андрея Парубия

30 августа Национальная полиция сообщила о том, что во Львове был убит известный общественный и политический деятель Украины 1971 года рождения. Председатель Львовской областной военной (государственной) администрации Максим Козицкий в Telegram подтвердил, что речь идет об Андрее Парубие - бывшем председателе Верховной рады.

Сейчас убийцу ищут на Львовщине. По инсайдерским данным, им мог быть курьер одного из популярных сервисов.

