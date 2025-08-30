По словам очевидцев, курьер произвел серию выстрелов, спрятал оружие и убежал.

Бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия мог убить курьер популярного сервиса.

Как сообщает украинский журналист Виталий Глагола со ссылкой на собственные источники в полиции, в Парубия стреляли восемь раз.

Убийство произошло во Львове на ул. Академика Ефремова, 46. По словам очевидцев, стрелял курьер службы Glovo, который после этого спрятал пистолет в сумку. Нападавший был в черном шлеме с желтыми элементами и ехал на электровелосипеде.

По данным "Суспильного", на месте, где убили Парубия, обнаружили семь гильз. Источники издания также сообщают, что выстрелы произвел человек, одетый как курьер службы доставки. Вероятный нападавший был на электровелосипеде. Он подошел к Парубию, выстрелил и уехал.

В сети уже показали фото вероятного подозреваемого. Сейчас полиция ищет стрелка.

Убийство Андрея Парубия

Как сообщал УНИАН, сегодня во Львове был убит известный общественный и политический деятель Украины 1971 года рождения. Глава Львовской областной военной администрации Максим Козицкий в Telegram подтвердил, что речь идет об Андрее Парубие - бывшем председателе Верховной рады.

Сейчас убийцу ищут. По инсайдерским данным, им мог быть курьер одного из популярных сервисов.

УНИАН рассказывал, чем был известен Парубий. Самое интересное о его политической и общественной деятельности - в материале.

