'Требований ЕС' к НАБУ и САП не существует – это 'хотелки' их руководителей, – экс-прокурор САП

У Европейского Союза нет никаких требований к Украине в отношении НАБУ и САП. Есть лишь просьбы руководителей этих структур, озвученные комиссаром по вопросам расширения ЕС Мартой Кос. Об этом написал экс-прокурор САП Станислав Броневицкий.

Он напомнил об инициативе народного депутата Железняка о регистрации законодательных инициатив, якобы необходимых в рамках так называемого плана Качки-Кос.

"Складывается впечатление, что действительно существуют определенные требования ЕС, отраженные в совместном заявлении, и Украина должна их выполнять. Но эти "требования ЕС" – не самостоятельно сформированная позиция Европейского Союза, а просьбы и "потребности" руководителей НАБУ и САП, которые, пользуясь возможностью проведения встреч с Мартой Кос, передали ей в письменном виде попунктный перечень того, что именно им обоим нужно еще 20.11.2025", – отметил он.

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В целом, по словам экс-прокурора САП, никакого "плана Качки-Кос" на самом деле не существует. Речь идет лишь о совместном заявлении комиссара по вопросам расширения Марты Кос и вице-премьер-министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки от 11 декабря 2025 года, сообщил он.

"Клименко и Кривонос через комиссара по вопросам расширения Марту Кос фактически закрепляют свои интересы, а в дальнейшем все это подается как обязательство Украины, которое Верховная Рада должна одобрить. Политическую и медийную поддержку этому процессу оказывают отдельные народные депутаты, всем печально известные общественные организации, активисты и журналисты", – констатировал он.

По его мнению, нужно чётко различать настоящие евроинтеграционные обязательства Украины и оформленные в виде плана реформ чьи-то внутренние интересы.

"Фактически речь идет о ситуации, когда интересы руководителей отдельных органов, получающих дополнительные полномочия и расширение юрисдикции, обществу преподносятся как безальтернативные "требования ЕС". Вопрос на самом деле не в том, нужны ли Украине эти реформы, а в том, кто именно формирует их содержание, в чьих интересах, по какой процедуре и почему любая критика таких законопроектов заранее преподносится как блокирование европейского пути Украины", – подытожил Броневицкий.

Как сообщалось, вчера в Люксембурге на второй Межправительственной конференции ЕС официально объявил о начале переговоров с Киевом по первому переговорному кластеру, что стало официальным открытием переговоров о вступлении Украины в ЕС.

11 декабря 2025 года по итогам неформального заседания министров по делам Европы было опубликовано совместное заявление комиссара по вопросам расширения Марты Кос и вице-премьер--министра Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Тараса Качки. Основной акцент в документе был сделан на кластере "Основы" (верховенство права и борьба с коррупцией).

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