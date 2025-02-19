18 февраля в Эр-Рияде встречались делегации России и США.

Президент Украины Владимир Зеленский решил перенести свой визит в Саудовскую Аравию, чтобы не придавать "легитимности" встрече между официальными лицами США и России в Эр-Рияде, которая состоялась 18 февраля.

"Украина не хотела, чтобы то, что произошло в Эр-Рияде, выглядело легитимным", – цитирует агентство Reuters одного из собеседников, знакомого с этим вопросом.

Отмечается, что во время брифинга в Турции украинский президент сообщил, что отложил визит, запланированный на 19 февраля. Вместо этого он посетит страну 10 марта.

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Зеленский также добавил, что не был приглашен на встречу российской и американской делегации. В то же время США и Россия заявили после переговоров, что договорились продолжать усилия, направленные на прекращение войны в Украине.

Что предшествовало

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры между представителями США и России. Издание Bloomberg пишет, что наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман хотел присутствия на них и президента Украины Владимира Зеленского, но США и Россия настояли на встрече без украинских представителей.

Примечательно, что президент Украины заявил, что о встрече делегаций США и РФ узнал из медиа. Он сообщил, что не планирует лететь в Саудовскую Аравию для встречи с американцами.

"Я не поеду в Саудовскую Аравию. Мы связались с нашими партнерами в Саудовской Аравии. У меня хорошие очень отношения с его королевским величеством, с Мухаммедом. Мы только, что связались, и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом", – заявил Владимир Зеленский.

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