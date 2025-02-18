Глава государства отреагировал на встречу американской и российской делегаций в Эр-Рияде.

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркнул, что никто за спиной Украины о судьбе Украины не должен решать. Об этом он сказал в Анкаре на совместной пресс-конференции с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

В частности, у Зеленского спросили о встрече американской и российской делегаций в Эр-Рияде, на которой обсуждались вопросы войны России против Украины.

Глава государства подчеркнул, что Украина прежде всего, как никто, хочет завершения войны, но чтобы это произошло справедливо.

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"И чтобы никто за нашей спиной ничего не решал. И мне кажется - это справедливо. Любая страна имеет двусторонний трек с другими странами. Пожалуйста, можете обсуждать что угодно. Но нельзя принимать решение без Украины, как завершить войну в Украине, те или иные условия. И нас не приглашали на эту российско-американскую встречу в Саудовской Аравии. Для нас это было сюрпризом. Я думаю, как и для многих", - отметил Зеленский.

Он добавил, что о встрече делегаций США и РФ узнал из медиа. При этом, Зеленский сообщил, что не планирует завтра лететь в Саудовскую Аравию для встречи с американцами. Президент отметил:

"Я не знаю, кто там будет оставаться, а кто будет уезжать, кто куда собирается. Честно говоря, мне все-равно. Мне не все-равно, чтобы партнеры о нас что-то лишнее подумали. Мы абсолютно честные, открытые. Я не хочу совпадений. Поэтому я не поеду в Саудовскую Аравию. Мы связались с нашими партнерами в Саудовской Аравии. У меня хорошие очень отношения с его королевским величеством, с Мухаммедом. Мы только, что связались, и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом".

В то же время, украинский лидер добавил, что ожидает в Киеве визит представителей США.

Переговоры в США и РФ - детали

Как сообщал УНИАН, сегодня, 18 февраля, в городе Эр-Рияд (Саудовская Аравия) состоялась встреча американской и российской делегаций. Участие во встрече принимали государственный секретарь США Марко Рубио, советник президента США по национальной безопасности Майк Уолц, спецпредставитель по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф, а также министр иностранных дел России Сергей Лавров и помощник диктатора Владимира Путина Юрий Ушаков.

По итогам встречи Рубио сделал заявление, что Соединенные Штаты и Россия договорились о четырех ключевых принципах по итогам переговоров, к которым относятся "назначение высокопоставленной переговорной группы для работы над завершением войны в Украине", "начало обсуждений о возможном геополитическом и экономическом сотрудничестве после окончания войны в Украине", "продолжение активного участия в процессе переговоров" и "восстановление нормального функционирования дипломатических миссий в Вашингтоне и Москве".

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