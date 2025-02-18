США и Россия выступили против присутствия Зеленского на переговорах в Эр-Рияде, - Bloomberg

Ранее президент Зеленский отмечал, что Украина "ничего не знала" о встрече в Эр-Рияде.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись переговоры российской и американской делегаций. Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман хотел присутствия на них и президента Украины Владимира Зеленского, но США и Россия настояли на встрече без украинских представителей.

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на источники. Собеседник издания отметил, что фактический правитель Саудовской Аравии планирует проинформировать Зеленского о роли королевства в созыве переговоров, а также о дискуссиях с российскими и американскими официальными лицами.

Ранее президент Зеленский отмечал, что Украина "ничего не знала" о встрече в Эр-Рияде.

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Зеленский перенес визит в Саудовскую Аравию

Президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции в Анкаре сообщил, что Киев не приглашали на российско-американскую встречу в Саудовской Аравии. По его словам, "это было сюрпризом".

Украинский лидер заявил, что о встрече делегаций США и РФ узнал из медиа. При этом он отметил, что не планирует лететь в Саудовскую Аравию для встречи с американцами.

"Я не поеду в Саудовскую Аравию. Мы связались с нашими партнерами в Саудовской Аравии. У меня хорошие очень отношения с его королевским величеством, с Мухаммедом. Мы только, что связались, и договорились, что 10 марта я буду с официальным визитом", – сказал он.

Зеленский добавил, что ожидает в Киеве визит представителей США.

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