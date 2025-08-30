Момент убийства Парубия зафиксировали камеры (видео)

На кадрах видно, что нападавший ждал свою жертву на улице, прежде чем открыть стрельбу.

В сети появилось видео убийства народного депутата, бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия.

Местные паблики показали момент преступления, который зафиксировали камеры видеонаблюдения на одном из зданий. На кадрах видно, что убийца, переодетый курьером, какое-то время шел за Парубием.

В какой-то момент нападавший достал пистолет, выстрелил несколько раз и пошел в обратном направлении. Киллер был в шлеме и с рюкзаком сервиса курьерской доставки желтого цвета.

Убийство Андрея Парубия - что известно

Сегодня во Львове был убит известный общественный и политический деятель Украины. Речь идет об Андрее Парубие - бывшем председателе Верховной Рады.

По данным СМИ, бывшего спикера Верховной Рады Украины Андрея Парубия мог убить курьер популярного сервиса. На месте нашли семь гильз. Подозреваемый движется на электровелосипеде в черном шлеме с желтыми элементами.

Львовская областная прокуратура начала досудебное расследование по факту умышленного убийства Андрея Парубия. Объявлен план "Сирена". Киллера ищут.

УНИАН рассказывал, чем был известен Парубий. Самое интересное о его политической и общественной деятельности - в материале.

