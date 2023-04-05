В Президентском дворце в Варшаве началась официальная встреча президентов Польши и Украины Анджея Дуды и Владимира Зеленского.

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл в Президентский дворец в Варшаве. Украинского лидера официально приветствовал президент Польши Анджей Дуда, после чего прозвучали гимны обеих стран.

Об этом пишут tvn24 и polsatnews. В дальнейшем запланирован разговор глав государств с глазу на глаз, после чего состоится встреча обоих лидеров в сопровождении делегаций и совместная пресс-конференция.

Лидеров государств сопровождают их жены - Елена Зеленская и Агата Корнгаузер-Дуда. Они в это время встретятся с украинскими медиками, которые проходят обучение в Польше.

Видео дня

Зеленский будет разговаривать не только с Дудой. Также запланирована встреча с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким и маршалками Сейма и Сената с участием делегаций обеих стран.

Между тем, в канцелярии президента Польши сообщили, что Анджей Дуда вручил президенту Украины Владимиру Зеленскому орден Белого Орла - наивысшую и одну из самых старых госнаград Польши.

"Президент Зеленский за заслуги в углублении отношений между Польшей и Украиной, деятельность, направленную на безопасность, и устойчивость в защите прав человека награжден орденом Белого Орла", - говорится в сообщении.

"Президент Зеленский выбрал Польшу как первую страну полноценного официального визита, все элементы протокола которого будут сохранены", - сообщил журналистам руководитель Управления международной политики канцелярии президента Польши Марцин Пшидач.

Также Зеленский посетит могилу Неизвестного солдата. Позже он примет участие в экономическом форуме. "Были приглашены предприниматели из Польши и Украины. Мы также хотим поговорить о будущем экономическом сотрудничестве", - сказал Пшидач.

"Президенты вместе с женами встретятся с группой людей, которые занимаются помощью беженцам", - сообщил советник Дуды и отметил, что таким образом они хотят поблагодарить поляков.

В частности, вечером на Замковой площади в Варшаве запланировала встречу "президентов Республики Польша и Украины с поляками и проживающими в Польше украинцами".

Зарубежные визиты Зеленского

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской 5 апреля с официальным визитом прибыл в Польшу. Планируется, что участники встреч обсудят весь спектр украинско-польских отношений. Ожидается, что по итогам переговоров будут подписаны двусторонние документы.

Напомним, после начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Владимир Зеленский впервые он уехал из страны почти через год - в декабре 2022 года на переговоры с президентом США Джо Байденом в Вашингтон. Вскоре после этого он совершил один общий визит в Лондон, Париж и Брюссель.

Вас также могут заинтересовать новости: