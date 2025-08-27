Предвидится, что ко второму чтению норму, по которой судьи не смогут давать наказание ниже, чем от пяти до десяти лет, уберут.

Профильный парламентский комитет рекомендовал Верховной Раде Украины принять в первом чтении законопроект, который касается наказания за отказ выполнять приказ командира.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил Максим Бужанский, народный депутат от "Слуги народа", член Комитета ВР по вопросам правоохранительной деятельности.

По словам депутата, Комитет рекомендовал Раде "принять в первом чтении законопроект 13452, о котором столько пишут сегодня".

"Я при голосовании воздержался, вместе с рядом коллег, но в решении Комитета указано, что ко второму чтению норму по 402 статье Криминального Кодекса, непокора командиру, по которой судьи не смогут давать наказание ниже, чем от пяти до десяти лет, уберут", - сообщил депутат.

Он выразил мнение, что "лучше было бы убрать ее сразу, чтобы всех успокоить, но решили таким образом - посмотрим, как проголосует зал Рады".

"Понимаете, ответственность должна быть сбалансирована, и у бойца, который отказался подчиниться командиру, и у командира, который не сделал все, чтобы сберечь жизнь бойца. Думаю, с этим сложно спорить", - написал Бужанский.

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту №13452 "О внесении изменений в Кодекс Украины об административных правонарушениях и Уголовный кодекс Украины об ответственности за военные административные и военные уголовные правонарушения", его цель - усовершенствовать механизм наказания военнослужащих за отдельные виды правонарушений и устранить неоднозначные толкования полномочий должностных лиц Военной службы правопорядка.

Другие законодательные новации

Как сообщал УНИАН, ранее народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко отметил, что в парламенте зарегистрирован законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за попытку сбежать в Россию или в ее страны-союзники.

По словам депутата, за совершение такого правонарушения можно будет получить до трех лет заключения.

В то же время, за незаконное пересечение западной границы впервые предлагается установить административный штраф, а в случае повторной попытки также ввести уголовную ответственность.

