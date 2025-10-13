Ирина Нестерова

Одним из препятствий для заключения соглашения было опасение лидеров ХАМАС, что Израиль после освобождения заложников возобновит войну.

Заключить мирное соглашение в Газе помогла встреча посланников президента США Дональда Трампа с лидерами ХАМАС, которая состоялась в минувшую среду. Об этом пишет Axios со ссылкой на три источника.

Отмечается, что одним из препятствий для заключения соглашения было опасение лидеров ХАМАС, что Израиль после освобождения заложников возобновит войну.

Один из источников рассказал, что специальный представитель Трампа Стив Уиткофф и его зять Джаред Кушнер должны были провести переговоры с лидерами ХАМАС и непосредственно заверить их, что Трамп этого не допустит, если группировка будет придерживаться своей части соглашения.

Издание пишет, что за день до этого Трамп дал разрешение Уиткоффу и Кушнеру встретиться с лидерами ХАМАС, если это будет необходимо для заключения сделки.

"В среду вечером около 23:00 по местному времени катарские посредники прибыли на виллу Уиткоффа в отеле Four Seasons, заявили о тупике в переговорах и спросили, готовы ли посланцы США встретиться с ХАМАС, сообщает один из источников", - говорится в статье.

Высокопоставленный чиновник Катара сказал Уиткоффу, что если представители США встретятся с лидерами ХАМАС и пожмут им руку, "то будет достигнуто соглашение".

"Через несколько минут Уиткофф и Кушнер зашли в другую виллу на курорте Красного моря. Внутри были руководители египетской и турецкой разведок, высокопоставленные чиновники Катара и четыре высших лидера ХАМАС, которые участвовали в переговорах. Команду ХАМАС возглавлял Халиль аль-Хайя, который пережил покушение Израиля в Дохе тремя неделями ранее", - рассказало Axios.

Отмечается, что во время встречи, которая длилась около 45 минут, Уиткофф заявил представителям ХАМАС, что заложники теперь являются для них "скорее обременением, чем активом". По словам одного из источников, настало время переходить к первому этапу соглашения и "возвращать людей домой по обе стороны границы".

Аль-Хайя спросил, получили ли Уиткофф и Кушнер послание от Трампа.

"Послание президента Трампа заключается в том, что к вам будут относиться справедливо и что он поддерживает все 20 пунктов своего мирного плана и обеспечит их выполнение", - процитировал источник Уиткоффа.

После завершения встречи лидеры ХАМАС пошли в отдельную комнату с египетскими, катарскими и турецкими посредниками, говорится в статье. Через несколько минут руководитель египетской разведки Хасан Рашад вернулся со своими турецкими и катарскими коллегами.

"Исходя из нашей только что проведённой встречи, мы достигли договорённости", - сказал он Уиткоффу и Кушнеру.

Окончание войны в Газе: актуальные новости

Как сообщал ранее УНИАН, 9 октября Израиль и ХАМАС подписали первую фазу мирного плана по Газе. Трамп тогда заявил, что это означает, что все заложники будут освобождены "очень скоро". Кроме того, по его словам, Израиль должен отвести свои войска к согласованной линии. Он заверил, что это станет первым шагом к "прочному, длительному и вечному миру".

Вице-президент США Джей Ди Вэнс в понедельник, 13 октября, сказал, что "мы находимся на пороге мира на Ближнем Востоке". Он подчеркнул, что соглашение о прекращении огня между Израилем и ХАМАС является "замечательным достижением" администрации президента США Дональда Трампа.

В этот же день Трамп, выступая в Кнессете, объявил, что война в Газе закончилась. Кроме того, стало известно, что были освобождены все израильские заложники, которые были захвачены ХАМАС после нападений 7 октября 2023 года и 737 дней плена. ХАМАС обязался передать останки части из 28 израильтян, погибших или вывезенных в Газу после тех событий.

