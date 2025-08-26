Нарушителям может грозить заключение до трех лет.

В парламенте зарегистрирован законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за попытку сбежать в Россию или ее союзников, рассказал народный депутат от "Слуги народа" Руслан Горбенко, пишет Telegram-канал УНИАН.

Он рассказал, что за совершение такого правонарушения можно будет получить до трех лет заключения.

В то же время, за незаконное пересечение западной границы впервые предлагается установить административный штраф, а в случае повторной попытки также ввести уголовную ответственность.

Мобилизация в Украине

Ранее УНИАН сообщал, что спикер Государственной пограничной службы Андрей Демченко рассказал, что с начала 2025 года более 13 тысяч граждан задержали за попытку незаконного выезда за границу. Демченко добавил, что сейчас для таких нарушителей предусмотрена административная ответственность в виде штрафа. Также спикер ГПСУ пояснил, что для организаторов и пособников таких схем действует более жестокое наказание - уголовная ответственность.

По словам Демченко, штраф не сдерживает нарушителей от следующих попыток незаконно выехать из Украины, некоторых лиц пограничники задерживают три или пять раз.

Также мы писали, что спикер ГПСУ Андрей Демченко проинформировал, что в Раду подан законопроект об усилении ответственности за незаконное пересечение госграницы и повреждение инженерно-технических сооружений. Он пояснил, что довольно часто нарушители пытаются повредить систему видеонаблюдения, инженерно-технические и технические средства, которыми пользуются пограничники. Например, забор, который размещен непосредственно на линии границы. Кроме этого, в документе добавляется новая норма о нарушении сроков пребывания за пределами Украины.

