После аварии в Чэнду акции компании Xiaomi обвалились на 8,7%.

Смертельная авария с участием седана SU7 от Xiaomi, произошедшая в понедельник, снова вызвала беспокойство относительно дверных ручек в электромобилях. Об этом сообщает Bloomberg.

Как сообщили в полиции, инцидент, который произошел в юго-западном китайском городе Чэнду, вероятно, был вызван вождением в нетрезвом состоянии. Электромобиль врезался в другое авто и выехал на разделительную полосу, после чего загорелся.

Хотя власти не уточнили модель, китайские СМИ и видео на платформах, таких как Weibo, предполагают, что это был Xiaomi SU7. На кадрах видно автомобиль, охваченный пламенем, а также прохожих, которые безуспешно пытаются открыть дверь и спасти водителя.

Видео дня

Из-за инцидента акции Xiaomi в понедельник упали на 8,7%, что стало самым большим падением с апреля. Сама компания не предоставила комментариев на запрос.

Этот инцидент произошел через несколько месяцев после смертельной аварии с участием электромобиля Xiaomi SU7 на китайской автомагистрали, которая вызвала падение акций компании и вызвала вопросы относительно систем смарт-управления в новых авто и безопасности дверных ручек электромобилей.

По мнению специалистов, инцидент может усилить проверки в отношении некоторых дверных ручек в электромобилях, которые невозможно открыть обычным способом после потери питания.

Xiaomi SU7 является полноразмерным электромобилем, выпускаемым китайской компанией Xiaomi по лицензии BAIC Motor с декабря 2023 года. Поставки модели начались в 2024 году.

Китайские автомобили

Несмотря на определенные опасения относительно надежности и безопасности, китайские автомобили становятся все более популярными во многих странах мира.

Чтобы помочь водителям выбрать хорошую модель в агентстве J.D. Power определили самые надежные автомобили, которые выпускаются в Китае. Эксперты назвали лучшие модели по этому критерию почти в каждом сегменте.

Так, среди субкомпактных электромобилей победителем рейтинга стал Wuling Hongguang Mini EV, тогда как среди компактных электрокроссоверов победил Wuling Bingo Plus.

Напомним также, что недавно в издании What Car? определили десять лучших китайских автомобилей.

Вас также могут заинтересовать новости: