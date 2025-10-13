Опрос показал, что 33% поляков среднего возраста не верят в поддержку американских войск, если РФ нападет на их страну.

Более 60% поляков рассчитывают на поддержку американских войск, если их страну атакует Россия. Об этом свидетельствуют результаты опроса CBOS, проведенного для Dziennik Gazeta Prawna.

Отмечается, что 63,8% респондентов уверены в том, что США встанут на защиту Польши в случае военной агрессии со стороны РФ. Тем не менее 25,8% опрошенных поляков не рассчитывают на помощь американских войск в случае угрозы.

Выяснилось, что больше всего доверяют США жители Польши с правыми политическими взглядами - 71,4%. Также на помощь американских войск рассчитывают многие молодые люди.

Видео дня

Менее всего верят в помощь от США люди среднего возраста. 33% респондентов из этой группы выразили сомнения в союзнических гарантиях американцев. Их опасения разделяют 31,3% избирателей левых партий.

В издании поделились, что опрос был проведен среди 1 000 совершеннолетних респондентов.

Конгрессмен США оценил угрозу для НАТО со стороны РФ

Ранее конгрессмен-республиканец Дон Бэкон отреагировал на сообщения о появлении российских войск вблизи границы с Эстонией. Он считает, что к этой угрозе стоит относиться серьезно.

Бэкон призвал Эстонию и других членов НАТО быть бдительными по отношению к России. Он уверен, что Альянс должен действовать уже сейчас.

