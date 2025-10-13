За певца часто заступается его подруга Ирина Билык.

Павел Зибров отреагировал на критику в отношении его внешности. Певцу часто приписывают, что он не воспринимает свою старость и пытается себя омолодить.

В комментарии программе "Тур звездами" Зибров признался, что действительно тщательно следит за своей внешностью, что присуще всем артистам. Он отметил, что иногда тренируется со своим балетом и не употребляет вредной пищи.

"В Балетный класс хожу с девочками. Никаких диет нет, но мне женщина запретила вообще и вареники, и драники мои любимые. Она надо мной издевается. Я не знаю, что с ней делать", - поделился певец.

Также он отметил, что часто сталкивается с хейтом по отношению к его окрашенным волосам или усам. По словам Павла, за него даже заступается его коллега и близкая подруга Ирина Билык.

"Она (Билык - УНИАН) иногда может сказать грубое слово к тем, кто обо мне что-то говорит, типа: "О, красится тот Зибров, смотри, он хочет быть вечно молодым". А кто не хочет? То она может грубое слово сказать. И это я слышал, мне передавали. Знаете, как это важно, что женщина защищает своего коллегу и говорит: "Да, он на эстраде, он не может живот отпустить и быть седым". Давайте я сейчас буду пузатым и седым - жена меня бы бросила", - подчеркнул Зибров.

Недавно дочь Павла Зиброва похвасталась собственной внешностью. 28-летняя Диана похудела на 20 килограммов и рассказала, как ей это удалось.

