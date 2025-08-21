Правовой режим Defence City вводится до 2036 года или до вступления Украины в ЕС.

Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом два ключевых законопроекта, которые закладывают основу для реализации инициативы Defence City - специального правового режима для производителей оружия.

Об этом сообщил народный депутат Даниил Гетманцев.

По его словам, были приняты два законопроекта о внесении изменений в Налоговый кодекс и Таможенный кодекс по поддержке предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Ключевые положения:

вводится правовой режим Defence City до 1 января 2036 года (или до вступления Украины в ЕС);

вместо Перечня предприятий ОПК создается Реестр Defence City под управлением Минобороны;

четкие правила для резидентов: статус, условия его получения и контроль определяет закон "О нацбезопасности Украины";

доля квалифицированного дохода резидента - от 75% (для самолетостроения - от 50%).

Гетманцев также рассказал, как власть будет поддерживать резидентов в рамках принятых законов:

налоговые льготы (освобождение от налога на прибыль при условии реинвестирования, земельного, недвижимого и эконалога);

упрощенные таможенные процедуры;

упрощенный экспортный контроль товаров военного назначения;

возможность установления НБУ особенностей валютного надзора;

поддержка релокации и повышение безопасности производственных мощностей

"Это фундамент для развития украинского оборонно-промышленного комплекса, который не только усилит обороноспособность государства, но и создаст новые возможности для инвестиций, технологий и рабочих мест", - написал нардеп в Telegram.

Закон о Defence City - что известно

В июне на регистрацию в Верховную Раду подан разработанный совместно с Министерством обороны пакет законопроектов о Defence City - специальный правовой режим для производителей оружия.

Законопроекты, в частности, предусматривали создание перечня предприятий-резидентов Defence City, который будет вести Министерство обороны, защиту информации о производителях оружия и налоговые льготы до 1 января 2036 года.

По словам председателя фракции "Слуга народа" Давида Арахамии, такой пакет поддержки позволит нашим предприятиям развиваться, масштабировать производства и давать больше оружия и оборудования для защиты Украины.

