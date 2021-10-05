Гершун уже баллотировалась в Верховную Раду, но оба раза были безуспешными.

Бывшая "мисс Вселенная" и ведущая "Евровидения" Юлия Гершун собралась в народные депутаты по одномандатному округу №197 Черкасской области.

Соответствующая информация появилась на сайте ЦИК.

В состав округа входят города Золотоноша и Канев, часть Сосновского района города Черкассы, а также Золотоношский район, части Каневского и Черкасского районов.

На сайте Гершун указано, что у нее два высших образования. В 2011 году закончила КНУ имени Тараса Шевченко по специальности специалиста математических наук; в 2015 году получила второе высшее образование – магистр международных экономических отношений.

Работала преимущественно в медиа. С 2016 по 2017 годы была телеведущей программы "Светские хроники" на канале "Тонис", с 2017 по 2018 годы – телеведущей "Культурной дипломатии" на "Прямом".

Занимается благотворительной деятельностью. В 2019 году выступала организатором конкурса "Топ-модель мира" в Киеве.

По данным ЧЕСТНО, в 2019 и 2020 годах Гершун уже баллотировалась в Верховную Раду, но оба раза были безуспешными.

На странице Instagram Гершун делится откровенными фотографиями с модных глянцев, много пишет о спорте и своей общественной деятельности.

В 2017 году Гершун снялась в эротической фотосессии для "XXL Украина" с соведущими "Евровидения" Владимиром Остапчуком и Александром Скичко, второй, согласно указу Зеленского, возглавляет Черкасскую область.

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Автор: Яна Ставская