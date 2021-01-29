Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.
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Как сообщает пресс-служба главы государства,
в Офисе президента Зеленский встретился с новым руководителем ОГА и вручил ему служебное удостоверение.
«Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры, благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта, помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшение благосостояния людей - все то, в чем нуждаются жители Черкасщины», - сказал президент и пожелал Скичко успеха в должности.
Кто такой Александр Скичко
- Скичко - действующий нардеп от "Слуги народа". До избрания в парламент работал на телевидении, был ведущим ряда телепрограмм. В 2017 году, когда в Киеве проходил песенный конкурс "Евровидение", был одним из его ведущих.
- В Верховной Раде является председателем подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры
Что было раньше
- 29 декабря президент Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности председателя Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.
- Другим своим указом президент временно возложил исполнение обязанностей председателя Черкасской облгосадминистрации на заместителя председателя ОГА Виктора Гусака.
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