Президент встретился с новым руководителем ОГА и вручил ему служебное удостоверение.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Александра Скичко на должность председателя Черкасской областной государственной администрации.

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Как сообщает пресс-служба главы государства,

в Офисе президента Зеленский встретился с новым руководителем ОГА и вручил ему служебное удостоверение.

«Надеюсь, что ваши настойчивость и осведомленность в вопросах развития инфраструктуры, благодаря работе в парламентском комитете по вопросам транспорта, помогут в реализации важных для развития области проектов. Строительство дорог, привлечение инвестиций и улучшение благосостояния людей - все то, в чем нуждаются жители Черкасщины», - сказал президент и пожелал Скичко успеха в должности.

Кто такой Александр Скичко

Скичко - действующий нардеп от "Слуги народа". До избрания в парламент работал на телевидении, был ведущим ряда телепрограмм. В 2017 году, когда в Киеве проходил песенный конкурс "Евровидение", был одним из его ведущих.

В Верховной Раде является председателем подкомитета по вопросам железнодорожного транспорта Комитета Верховной Рады Украины по вопросам транспорта и инфраструктуры

Что было раньше

29 декабря президент Владимир Зеленский уволил Сергея Сергийчука с должности председателя Черкасской областной государственной администрации согласно поданному им заявлению.

Другим своим указом президент временно возложил исполнение обязанностей председателя Черкасской облгосадминистрации на заместителя председателя ОГА Виктора Гусака.

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Автор: Леся Лещенко