Накануне он сообщил, что слагает свои полномочия в "Энергоатоме".

Президент Киевской школы экономики (KSE) Тимофей Милованов заявил, что уходит с должности в наблюдательном совете "Укроборонпрома". Такие новости он сообщил в комментарии "Экономической правде".

По его словам, к такому решению его побудила позиция наблюдательного совета KSE. Там ему "строго посоветовали оставить все должности в наблюдательных советах государственных компаний".

В материале сказано, что уже в следующую субботу, 22 ноября должно состояться заседание наблюдательного совета KSE, где будут рассматривать вопрос о продолжении работы Милованова в должности президента в Киевской школе экономики.

Видео дня

Действующий состав наблюдательного совета "Укроборонпрома" был избран правительством в конце декабря 2023 года. В него также входят член наблюдательного совета "Укрзалізниці" и бывший СЕО Iberia Refreshments PepsiCo Давид Ломджария, президент и СЕО Оборонно-промышленной коалиции Аризоны Линди Смит, бывший член наблюдательного совета Укрэксимбанка и правления НАК "Нафтогаз України" Сергей Коновец, рассказывает ЭП.

В наблюдательный совет до недавнего времени входил бывший премьер-министр, председатель наблюдательного совета ОО "Аэроразведка" Алексей Гончарук. 7 ноября стало известно, что он покинул наблюдательный совет по собственному желанию.

Роспуск наблюдательного совета "Энергоатома"

Стоит отметить, что на днях Милованов сложил полномочия члена наблюдательного совета "Энергоатома" на фоне коррупционного скандала.

Вскоре после этого премьер-министр Юлия Свириденко объявила о том, что Кабинет министров досрочно прекратил полномочия Наблюдательного совета "Энергоатома" после громкого скандала в компании.

Государственной аудиторской службе было поручено провести срочный аудит "Энергоатома", в том числе по закупкам.

Вас также могут заинтересовать новости: