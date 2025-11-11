Чуть ранее член Наблюдательного совета, экс-министр экономики Тимофей Милованов попытался первым сбежать с "тонущего корабля".

Кабинет министров досрочно прекратил полномочия Наблюдательного совета "Энергоатома" после громкого скандала в компании. О решении сообщила премьер-министр Юлия Свириденко.

"Сегодня приняли первые решения для перезапуска НАЭК "Энергоатом". Правительство досрочно прекратило полномочия Наблюдательного совета компании", - отметила она.

Юлия Свириденко отметила, что после проведения реформы корпоративного управления "вся полнота рычагов влияния, от назначения менеджмента до контроля деятельности компании, лежит на Наблюдательном совете"

"Наблюдательный совет должен нести ответственность за ситуацию в компании", - отметила глава правительства.

Свириденко также поручила Министерству экономики, окружающей среды и сельского хозяйства в недельный срок после консультаций с международными партнерами подать на утверждение правительства новый состав Наблюдательного совета.

"Задача нового состава - быстро перезапустить руководство, провести полный аудит компании и оказать всестороннее содействие правоохранительным органам по расследованию фактов возможной коррупции", - отметила премьер.

Кроме этого она поручила Государственной аудиторской службе провести срочный аудит "Энергоатома", в том числе по закупкам. Она добавила, что материалы аудита будут переданы правоохранительным и антикоррупционным органам.

За несколько часов до решения правительства на о сложении полномочий поспешно объявил член наблюдательного совета, экс-министр экономики Тимофей Милованов, в попытке первым сбежать с "тонущего корабля".

"Я слагаю свои полномочия члена Наблюдательного совета "Энергоатома"", - написал он в Facebook, прикрепив фотокопию своего заявления в адрес уже бывшего председателя Наблюдательного совета компании Ярека Неверовича.

Следует отметить, что конкурс на должности членов Наблюдательного совета "Энергоатома" в 2024 году объявляло Министерство экономики, в то время возглавляемое Юлией Свириденко.

Скандал в Энергоатоме

Как сообщал УНИАН, 10 ноября НАБУ и САП провели масштабную операцию по разоблачению коррупции в сфере энергетики. Участники преступной организации создали масштабную коррупционную схему влияния на стратегические государственные предприятия, в частности АО "НАЭК "Энергоатом".

Правоохранители пришли с обысками в "Энергоатом" и к министру юстиции Галущенко.

По данным следствия, преступная организация систематически получала неправомерную выгоду от контрагентов "Энергоатома" в размере от 10% до 15% от стоимости контрактов.

Позже НАБУ сообщило о подозрении в причастности к схеме ряду лиц среди которых, по данным СМИ бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

В свою очередь, Минэнерго отреагировало на масштабный коррупционный скандал в энергетике, заверив, что все причастные будут привлечены к ответственности.

Президент Украины Владимир Зеленский также отреагировал на разоблачение коррупционной схемы и призвал чиновников сотрудничать с НАБУ и правоохранителями.

