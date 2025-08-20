На должность генерального директора предприятия претендовало 14 человек.

По результатам конкурса на должность генерального директора Акционерного общества "Украинская оборонная промышленность", наблюдательный совет общества назначил нового руководителя - Германа Сметанина.

Об этом сообщает Укроборонпром в Telegram-канале. Отмечается, что поиск, отбор и оценку кандидатов, которых было 14, проводила международная компания Odgers Berndtson. Она специализируется на подборе руководителей высокого уровня и имеет ряд успешных кейсов среди ведущих украинских и иностранных бизнесов.

Решение о назначении нового генерального директора было принято после финальных собеседований с кандидатами, которые попали в шорт-лист по результатам предварительного отбора.

Председатель наблюдательного совета Укроборонпрома Давид Ломджария, комментируя это назначение, сказал, что Сметанин получил уникальный опыт работы и хорошо разбирается как во внутренних процессах предприятий, так и в организации работы оборонно-промышленного комплекса на правительственном уровне. Этот комплекс знаний и навыков позволяет эффективно организовать текущую работу Укроборонпрома, а также иметь стратегическое видение развития отрасли.

Сметанин в Укроборонпроме

Герман Сметанин уже возглавлял Укроборонпром - с июня 2023 года по сентябрь 2024 года, пока его не назначили на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

В июле 2025 года, после того, как гендиректора Укроборонпрома Олега Гуляка назначили на другую должность в сфере государственной оборонной отрасли, Сметанин стал исполняющим обязанности гендиректора этого концерна.

