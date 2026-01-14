Рада назначила Федорова новым министром обороны Украины

За это решение проголосовали 277 депутатов.

Верховная Рада Украины назначила Михаила Федорова на должность министра обороны Украины. Как передает корреспондент УНИАН, за принятие соответствующего проекта постановления №14377 проголосовали 277 народных депутатов.

Как сообщал УНИАН, 2 января стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский предложил главе Министерства цифровой трансформации Михаилу Федорову стать новым министром обороны Украины.

Он подчеркнул, что Федоров "глубоко занимается вопросами "Линии дронов" и очень результативно работает в цифровизации государственных услуг". Зеленский провел встречу с Федоровым, обсудив модернизацию обороны.

Издание Bloomberg отмечало, что, предложив назначить Федорова министром обороны, Зеленский делает ставку на развитие дронных технологий.

Кроме того, назначение Федорова означает смещение фокуса МОУ в сторону технологической войны, то есть на масштабирование производства беспилотников, ускорение внедрения новых разработок, более тесную работу с частными производителями и стартапами, а также интеграцию цифровых решений непосредственно в боевые процессы.

Федорова уволили с должности министра цифровой трансформации

Напомним, что сегодня, 13 января, Верховная Рада проголосовала за увольнение Михаила Федорова с должности первого вице-премьер-министра - министра цифровой трансформации Украины. Это решение поддержали 270 народных депутатов Украины.

